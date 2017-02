Ce spune omul lui Traian Băsescu despre vizitele făcute lui Omar Hayssam în Siria

Dorin Iacob, secretarul executiv PD, a recunoscut în emisiunea Sinteza Zilei, cele două vizite făcute lui Omar Hayssam în Siria.

"Da, am fost în Siria de două ori, nu minte, dar are nişte nuanţe puţin diferite. Nu m-a trimis nimeni, am fost din propria iniţiativă. Lui Buzoianu i-am povestit despre posibilitatea de a-l vedea pe Hayssam, nu era nici interesant nici exotic, eu am simţit nevoia să-l văd pentru a-mi clarifica nişte chestiuni de ordin personal. Am aflat numărul lui de telefon cu care ţinea legătura cu familia şi l-am contactat când eram într-o călătorie de afaceri în China, am vorbit cu el şi i-am spus că vreau să îl văd, am stabilit detalii... apoi într-o altă împrejurare i-am povestit şi lui Buzoianu.

Interesul meu a fost că domnul Hayssam a depus un denunţ la DNA în care preşedintele Băsescu i-a spus să ţină legătura cu Dorin Iacob. A fost a doua sau a treia zi după răpire... eu i-am zis că nu e bine să stea în contact cu Hayssam pe niciun canal. Vă spun exact care a fost discuţia mea cu Băsescu: eu i-am spus că nu îi recomand să ia legătura cu Hayssam, că eu îl cunosc şi am un canal privat pentru o astfel de legătură care nu trebuia sa fie la nivelul preşedintelui României şi mi-a spus că deja s-a văzut cu el şi a avut un contact şi un om de legătură cu el. Mai târziu am aflat că este vorba de Yassin. I-a spus lui Hayssam să ţină legătura prin mine de atunci încolo. Acest episod este dublat de altceva: am fost la Hayssam la birou şi la 10 minute după ce am plecat a fost arestat, eu habar n-aveam de operaţiuni şi de nimic, eram doar un om politic", a declarat Iacob la Antena 3.