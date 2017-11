Ce spune ministrul Energiei despre noi scumpiri la curentul electric și la gaze

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat luni dimineață că nu există motive pentru noi majorări de preț în domeniul energiei, ci dimpotrivă, tarifele la curentul electric ar putea chiar să scadă. În privința stocurilor de gaze naturale, acestea sunt suficiente pentru a trece cu bine iarna, chiar dacă va fi foarte geroasă.

„Dacă va dori cineva să mărească tarifele, va trebui să vină cu argumente solid întemeiate, iar până acum nu avem astfel de semnale că ar trebui să crească preţurile. Am analizat la nivelul producătorilor şi nu sunt motive de majorare, mai degrabă tarifele ar putea să scadă”, a spus ministrul Toma Petcu, la finele unei conferinţe de specialitate.

Ministrul Energiei a mai spus că în scurt timp se vor desfăşura licitaţiile pentru energia electrică livrată în trimestrul I al anului viitor, şi „atunci va fi foarte important de urmărit ce se va întâmpla, dar deocamdată nu sunt semnale sau presiuni în sensul scumpirilor”.

Ministerul Energiei a luat în calcul, la elaborarea Programului de iarnă, inclusiv scenarii pesimiste, cu vreme rea și creșteri de consumuri, astfel că stocurile de combustibili sunt mult mai mari decât necesarul estimat, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma Petcu, în cadrul unei conferințe de specialitate.

"Chiar după această dezbatere, am convocat la DEN Comandamentul de iarnă pentru a face o ultimă trecere în revistă a tuturor pregătirilor la nivel tehnic. Vreau de la început să transmit un mesaj clar pentru toată lumea: anul acesta pregătirile de iarnă au început mult mai devreme decât în 2016 și au fost gândite și mult mai adaptat condițiilor de iarnă din România! Am luat în calcul în elaborarea Programului de iarnă inclusiv scenarii pesimiste, cu vreme rea și creșteri de consumuri, atât la gaze naturale, cât și la energie electrică. De aceea, prin acest Program am majorat cantitățile ce trebuie stocate (apă în lacurile de acumulare, gaze, cărbune). În toate cazurile, stocurile de combustibili pentru iarnă sunt mai mari decât necesarul estimat, unele fiind chiar duble", a spus Toma Petcu.

Potrivit acestuia, deși consumul de gaz din România a scăzut, pentru că au dispărut unii consumatori mari, anul acesta a fost înmagazinat cu 1,6% mai mult.

"Se tot pune problema dacă ne ajung aceste gaze! Răspunsul este simplu: Da, ne ajung! Pe de altă parte, în spațiul public au apărut o serie de declarații alarmiste cum că, la iarnă, România va trebui să importe gaze. Mă mir că în 2017 există oameni care se declară îngroziți de acest lucru. Totuși, România importă de zeci de ani gaze naturale, în mod special iarna, în vârfuri de consum. Cu toate astea, e important de spus că România este țara cu cea mai scăzută dependență de importuri din Regiune și își poate asigura singură aproape întreg consumul", a afirmat Petcu.

Acesta a explicat că astăzi România nu poate extrage din zăcăminte mai mult de 30 de milioane de metri cubi zilnic, iar din depozite alte 26 de milioane de metri cubi. Într-o zi normală de iarnă, în România se consumă aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Deci, cele 56 de milioane metri cubi pe zi, din producția curentă și din înmagazinare, sunt mai mult decât suficiente.

"Desigur, sunt și perioade foarte friguroase, cu temperaturi de minus 20 grade, mai multe zile consecutive. În astfel de situații consumurile cresc și pot ajunge la aproximativ 75 de milioane metri cubi. Aici discutăm de importuri. Iar furnizorii interni au anunțat că, pentru iarna aceasta, au încheiat deja contracte cu exportatorii", a menționat Toma Petcu.

Și la energie electrice sunt stocuri de resurse mai mari decât iarna trecută, a arătat ministrul potrivit Agerpres.

"Spre exemplu, rezervele de apă din lacuri sunt cu peste 10% mai mari față de nivelul pe care l-am stabilit prin Programul de iarnă. Apoi, stocurile de cărbune au fost gândite complet diferit după experiența anului trecut. Am cerut stocuri duble în centrale, astfel că la CE Oltenia sunt stocuri de aproape 1,9 milioane de tone, din care 1,23 milioane de tone în depozitele termocentralelor, 312.200 tone în depozitele Direcției Miniere și încă 39.600 tone pe traseu, în navete nedescărcate. Vrem să evităm problemele de anul trecut când transportul cărbunelui din carieră în centrale a durat și 13 ore pe o distanță de doar 60 de km", a precizat Toma Petcu.

Ministrul Energiei a subliniat, în plus, că România are convenții cu statele vecine pentru ajutor în situații de urgență și a arătat că o astfel de Convenție a fost deja încheiată cu Bulgaria. De asemenea, sunt în negociere și contracte similare cu Ungaria și Serbia.

"Este, dacă vreți, o măsură în plus de precauție, cu toate că, de la începutul anului, România a fost exportator net de energie. În final, vreau să subliniez din nou: sistemul energetic a fost sever neglijat la capitolul investiții și mentenanță. Trebuie să fim conștienți că sistemul nu va putea funcționa la nesfârșit fără să investim. Iar acesta este focus-ul mandatului meu de ministru. O serie de investiții au fost deja făcute, grupul 7 de la Ișalnița, altele au fost deblocate, grupul 5 de la Rovinari, hidrocentrala Răstolița. Una dintre cele mai importante este cea demarată de Romgaz la Iernut, singurul proiect de producere a energiei electrice din ultimii 10 ani derulat de o companie de stat. Această investiție este cu atât mai importantă cu cât în zona de nord a țării există doar 20% din capacitățile de producție din România, în timp ce acolo se consumă 60% din energia la nivel național. Investițiile vor fi, de acum încolo, punctul central al politicilor de business ale fiecărei companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei", a afirmat Toma Petcu.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a susținut recent, la audierile din Comisia parlamentară de anchetă a activității ANRE, că stocul de gaze realizat pentru iarnă este cel mai mic din ultimii 4-5 ani, iar România va fi nevoită să majoreze importurile cu 30% pentru a nu întrerupe consumatorii.