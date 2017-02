Ce spune Mihai Chirica, înainte de şedinţa PSD în care este posibil să fie exclus

Mihai Chirica sustine ca se asteapta "la maturitate si intelepciune" din partea colegilor de partid in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv al PSD, in care va fi discutata situatia sa in partid, el adaugand ca "nu poti pedepsi un om care spune adevarul".

Mihai Chirica a declarat, marti, pentru News.ro ca are asteptari "relativ mari" inaintea reuniunii CEx al PSD si ca nu poate fi sanctionat, pentru ca tot ceea ce a spus s-a confirmat. "Ordonanta 13 nu mai exista, ministrul Florin Iordache a plecat si el, astfel ca tot ce am rostit s-a confirmat. Nu pot fi tras la raspundere, pentru ca nu am spus nimic neadevarat si nu am avut iesiri impotriva PSD. Unii colegi s-au pronuntat deja impotriva mea, insa nu poti pedepsi un om care spune adevarul. Ma astept la maturitate si intelepciune in sedinta de maine (miercuri - n.r.)", a declarat liderul PSD Iasi.

Chirica a precizat ca exista un PSD vechi, dar si unul nou, sustinand ca atunci cand a intrat in partid a incercat sa aduca un suflu nou.

"Am ramas unic prin zgomotul pe care l-am facut. Cand am venit in partid am incercat sa aduc un suflu nou, constatand ca am ajuns intr-un partid perimat. Cred ca exista masa critica in partid pentru nou PSD", a mai spus Chirica. Intrebat ce va face daca i se vor retrage functiile politice in PSD, respectiv cea de lider al PSD Iasi si vicepresedinte national, Mihai Chirica a spus ca, daca se va intampla acest lucru, va ramane in PSD, intrucat prezenta sa in partid nu a fost conjuncturala. "Dreptul de a fi social-democrat nu mi se poate lua. Voi continua sa lupt pentru o lume normala", a afirmat Mihai Chirica.

El a mai spus ca zvonurile privind trecerea sa la PNL reprezinta "porniri kaghebiste", adaugand ca nu negociaza cu niciun alt partid.