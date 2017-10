Ce spune Liviu Dragnea despre ”povestea porcului”

Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, susține că înghețarea angajărilor în sistemul public este o măsură bună. El mai susține că întâlnirea cu Laura Codruța Kovesi din apropierea Crăciunului din 2013, nu s-a petrecut, relătările din presă nefiind adevărate.

”Înghețarea angajărilor este o măsură bună. În ceea ce privește sistemul public, în permanență trebuie să fie realizată o analiză. Nicăieri în lume și nici în România, sistemul bugetar nu funcționează perfect. Acestea sunt necesare în fiecare an. În schimb, s-a discutat și s-a decis ca în 2018 să fie un an în care să fie o reducere a cheltuielilor materiale. Nu s-a discutat de reduceri de personal”, a susținut Liviu Dragnea în fața jurnaliștilor, potrivit Realitatea TV.



Șeful PSD mai susține că ”povestea porcului” nu este adevărată.



”Eu nu am fost în decembrie 2013 la nicio întâlnire, iar dacă portcul există, porcul este penal și nesimțit. Nu am o problemă cu porcul, am o problemă cu oaia”, a mai spus Dragnea.