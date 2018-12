Ce spune liftiera care a fost acuzată că ar fi cerut din cadourile destinate copiilor cu cancer

Liftiera de la Spitalul Clinic Judeţean Craiova, care ar fi cerut o plasă cu cadouri destinate copiilor cu cancer le-a spus, marţi, reprezentanţilor unităţii medicale că a făcut o glumă. Aceştia au decis ca orice donaţie de acum înainte să se facă la spital doar cu programare.

O comisie de disciplină din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova va analiza situaţia prezentată pe Facebook de un inginer al unei companii din Dolj, care a precizat că, în momentul în care a mers la Secţia de Oncologie, pentru a le oferi cadouri copiilor internaţi în unitatea medicală, liftiera ar fi cerut o plasă cu cadouri.

”Cazul va fi prezentat comisiei de disciplină. Am discutat cu dânsa, mi-a spus că nu a fost aşa. Spune că a spus aşa ceva, că a spus-o sub formă de glumă. Eu nu tolerez aceste glume, care oricum, chiar cu sau fără declaraţia celui de la firmă (care a făcut donaţia – n.r.), oricum va intra în comisia de disciplină. Nu se fac astfel de glume. Mi se pare urât, neprofesional şi neuman, până la urmă, ţinând cont că acei oameni au venit cu bunăvoinţa de a face un mic cadou unor copii bolnavi de cancer. I-am spus să facă o notă, am sunat la firma respectivă şi am lăsat numărul, pentru ca persoana care a sesizat pe Facebook să vină să facă o sesizare în scris, să spună şi dânsul cum s-a întâmplat şi cu ambele hârtii, împreună cu doamna liftier, vor intra în comisia de disciplină”, a declarat Eugen Georgescu, managerul Spitalului Clinic Judeţean Craiova.

„Am transmis acum că în momentul când se aduc aici pachete, se vor face întâlniri, vor spune, vrem să aducem o sută de plase pentru copii sau pentru x, y, z. În primul rând, vor avea om care va pleca cu dânşii către acel etaj şi toate acele plase vor fi verificate de către serviciul nostru pentru prevenirea infecţiilor, să nu fie expirate, să nu fie cu alergeni, sunt diferite tipuri de boli. Eu nu m-am lovit de acest lucru până acum, din punctul meu de vedere trebuie foarte bine reglementat. Chiar un lucru bun şi caritabil trebuie să rămână ok până la capăt. Nu se întâmpină nici probleme de a ajunge acolo, nici probleme cu copiii. Trebuie să meargă lucrurile clar. Să vină să spună, totuşi este un spital, unde sunt pacienţi. Chiar dacă au bunăvoinţă, trebuie acele plase să fie verificate, să fie un flux normal, atât medical, cât şi legal”, a mai spus Georgescu.

Liftiera implicată în acest scandal lucrează de peste 30 de ani la spitalul din Craiova şi nu a mai creat probleme la locul de muncă, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale.

