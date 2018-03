Ce spune Iohannis, despre planul lui Dragnea, de a adera la euro, în 2024

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de către România a monedei euro în 2024 că "temporar" ţara noastră a ieşit din marja de conformare, dar că lucrurile se pot corecta dacă există voinţă politică guvernamentală.

"În acest moment şi temporar am ieşit din marja de conformare, dar lucrurile se pot corecta dacă se doreşte politic şi aici este nevoie de o voinţă politică guvernamentală, nota bene", a afirmat şeful statului, la Bruxelles, întrebat dacă 2024 este un termen realist pentru adoptarea euro de către România.



El a comentat şi decizia Guvernului privind constituirea Comisiei naţionale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro.



"Faţă de acel comitet nu vreau să fiu sceptic, dar noi am avut un comitet, doar că el a fost sub coordonarea BNR. Acum vom avea un comitet sub coordonarea Guvernului. Pot să vă spun că eu nu o să fac un comitet sub coordonarea Administraţiei Prezidenţiale. În esenţă, dacă toate aceste comiţii şi comitete se adună într-un forum serios şi se începe discuţie aplicată cu nişte măsuri concrete, fiindcă aici este vorba de lucruri concrete, nu de poveşti, atunci sigur se poate lua în viză 2024",