Ce spune Emmanuel Macron despre Brexit

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, marţi, că acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Europeană este "cel mai bun acord posibil şi nu este renegociabil", cu prilejul unui summit al ţărilor din sudul Mediteranei care se desfăşoară în Cipru.

Declaraţia sa intervine în contextul în care premierul britanic Theresa May a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru ca acordul să poată fi acceptat de parlament.



El a făcut apel la guvernul britanic "să-i prezinte rapid" negociatorului şef al UE, Michel Barnier, "viitoarele etape care vor permite evitarea unei ieşiri fără acord pe care nimeni nu o doreşte dar pentru care trebuie, în pofida acestui lucru, să ne pregătim".







Un oficial de la Bruxelles citat de Reuters a declarat marţi seară că un amendament al parlamentului britanic care cere ca mecanismul de "backstop" să fie înlăturat din acordul de Brexit negociat de premierul Theresa May şi înlocuit cu formula "aranjamente alternative" nu va fi acceptat de blocul comunitar.



Oficialul, care se ocupă de dosarul Brexitului şi care a dorit să-şi păstreze anonimatul, susţine că Theresa May ştie că acest subiect este unul sortit eşecului, dată fiind poziţia de lungă durată a UE potrivit căreia "backstop"-ul - o măsură de urgenţă pentru a menţine frontiera irlandeză fără controale după Brexit - este o componentă cheie a acordului de Brexit negociat cu Londra.



Amendamentul deputatului conservator Graham Brady, care va fi supus votului Camerei Comunelor în această seară, se bucură de sprijinul guvernului conservator al Theresei May.

Sursa