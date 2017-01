Ce spune Donald Trump despre atenția acordată atacurilor cibernetice atribuite Rusiei

Donald Trump, preşedintele ales al SUA, condamnă atenția excesivă acordată în SUA atacurilor cibernetice din timpul campaniei electorale atribuite Rusiei, dând de înțeles că obiectivul acestora este de a-l slăbi politic, informează AFP, citat de Agerpres.





"Recent, China a atacat cibernetic 20 de milioane de nume din Administrație", a declarat Donald Trump pentru New York Times, într-un interviu publicat vineri. "De ce nimeni nu vorbește despre aceasta? E o vânătoare de vrăjitoare politică".



Evocându-i pe adversarii săi democrați, Donald Trump a declarat: "Ei au fost învinși în mod dur în timpul alegerilor. Am câștigat mai multe comitate decât Ronald Reagan".



"Le este rușine. Într-un anumit fel, aceasta este o vânătoare de vrăjitoare", a insistat succesorul lui Barack Obama, care va depune jurământul în exact două săptămâni, la Washington.



În timp ce Administrația aflată la sfârșit de mandat, inclusiv șefii serviciilor de informații, au acuzat public Moscova că a întreprins atacuri cibernetice asupra Partidului Democrat și mesageriei unui apropiat al lui Hillary Clinton, miliardarul republican și-a exprimat deschis dubiile cu privire la implicarea Rusiei, țară cu care el dorește îmbunătățirea relațiilor.



Donald Trump îi primește vineri, la orele locale 12:30 (17:30 GMT), la New York, pe șefii serviciilor de informații americane, care trebuie să-i prezinte un raport asupra diferitelor intruziuni cibernetice presupuse ale Rusiei asupra SUA.



"Acestea fiind spuse, nu vreau ca alte țări să atace cibernetic țara noastră. Ei au atacat Casa Albă. Ei au atacat Congresul. Suntem practic capitala mondială a piratării", a mai spus Trump.