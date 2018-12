Ce spune Constituţia despre acuzaţia de înaltă trădare

Iohannis participă luni şi marţi la Forumul la nivel înalt Europa-Africa

Punerea preşedintelui Klaus Iohannis sub acuzare de înaltă trădare are slabe şanse de a trece de Parlament. Potrivit Constituţiei, este nevoie de cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor pentru punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.





Iata ce scrie în ARTICOLUL 96 din legea fundamentală.

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.



(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.



(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept.



(4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.