Ce spune Clotilde Armand despre demisia lui Nicuşor Dan

Clotilde Armand, membra in Biroul National al USR, a declarat miercuri pentru News.ro ca trebuie asteptat ca lucrurile sa se limpezeasca in partid si, de asemenea, sa se afle ceva oficial din partea lui Nicusor Dan, precizand ca votul in favoarea pozitionarii formatiunii impotriva revizuirii Constitutiei in privinta familiei nu inseamna ca in USR nu sunt si crestin-democrati sau conservatori, anunţă hotnews.ro, citând news.ro.

"Trebuie sa asteptam cu totii sa se limpezeasca lucrurile si sa aflam ceva oficial din partea partidului si din partea lui Nicusor Dan. Este un moment in care se vor contura mai clar lucrurile in interiorul USR", a declarat Clotilde Armand pentru News.ro.



Ea a precizat ca votul in favoarea pozitionarii USR impotriva modificarii Constitutiei in privinta familiei nu exclude existenta in partid a crestin-democratilor sau a conservatorilor.