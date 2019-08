Ce spune Băsescu despre nominalizarea lui Gîrbovan la Ministerul Justiției

Traian Băsescu

Judecătoarea Dana Gîrbovan este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției. Gîrbovan urmează să o înlocuiască pe Ana Birchall, dacă o va accepta președintele Iohannis.

Decizia numirii Danei Gîrbovan a fost luată în ședința Comitetului Executiv al PSA care a avut loc vineri, 23 august.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri că nu vede o problemă în aducerea judecătoarei Dana Gîrbovan la Ministerul Justiției pentru că este competentă și a avut "reacții echilibrate" în spațiul public.

Totodată, fostul președinte a mai subliniat că, prin înlăturarea Anei Birchall, PSD a pierdut multă credibilitate în fața SUA pentru că aceasta era foarte bine văzută în State. Băsescu a mai spus că, în opinia sa, Birchall a fost înlăturată pentru că este o figură "cu care nu se poate negocia" și că ar fi fost tranșantă în implementarea rapoartelor GRECO:

"Dar nici absolutismul acesta al preluării a ceea ce au scris experții europeni după principiul noi muncim, nu gândim, nu e bun", a mai spus Băsescu la Digi24.

Cu ce ar vrea Gîrbovan să înceapă la minister?

"Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane.

Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie.

Pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate.

Sunt deschisa sa colaborez, in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate", e mesajul Danei Gârbovan.