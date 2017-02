Ce spune acum Kelemen Hunor despre renunțarea la colaborarea cu coaliția de guvernare

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că nu este o decizie inspirată ca partidul său să renunțe acum la colaborarea parlamentară cu coaliția de guvernare, așa cum au solicitat mai mulți membri ai comunității maghiare, dar nu exclude ca acest lucru să se întâmple cândva, în viitor.

UDMR nu a încercat să vadă cum funcționează acest parteneriat parlamentar, fiindcă abia a început sesiunea parlamentară, a spus Kelemen Hunor. ”Eu, totuși, spun că ar trebui să vedem dacă funcționează sau nu. Noi am prevăzut că la sfârșitul sesiunilor parlamentare, în cazul nostru la sfârșitul sesiunii de primăvară, vom face o analiză și dacă vom constata că lucrurile nu merg, se poate întrerupe. Dar să rupi o astfel de colaborare fără să încerci să o umpli de conținut, fără să vezi dacă funcționează sau nu, nu este poate cea mai inspirată decizie. Dar s-ar putea să ajungem acolo, la un moment dat”, a completat acesta.

Kelemen Hunor a explicat că, potrivit protocolului parlamentar, susținerea se acordă în domeniile în care UDMR este consultat și dacă se ajunge la o înțelegere. Kelemen a punctat că Uniunea a criticat modul în care s-a făcut modificarea codurilor, în legătură cu care nu a fost consultată și pe care a considerat-o o greșeală.

”Eu nu aș începe sesiunea cu o astfel de decizie, mai ales că în acest moment, în privința Codurilor, noi am criticat coaliția și Guvernul, în primul rând. Am spus de la bun început că nu suntem de acord cu ceea ce au făcut și nu am fost solidari cu deciziile Guvernului și cu deciziile coaliției, fiindcă nici nu era cazul și noi am considerat că este o greșeală. Noi suntem în acest moment la început de mandat și trebuie să vedem cum putem proiecta următorii trei-patru ani, cu cine, în ce condiții și în ce termeni. Dacă renunți la această colaborare, ar trebui să închei o altă înțelegere cu cineva, cu opoziția bănuiesc, dar nu există opoziție unită. Ar trebui să promită ei ceva sau, să ne aruncăm în gol înainte să încercăm dacă funcționează sau nu funcționează, nu mi se pare cea mai inspirată decizie”, a mai afirmat Kelemen Hunor, conform agerpres.ro.

O petiție online a fost lansată zilele trecute de organizatorii manifestațiilor de protest de la Odorheiu Secuiesc, prin care se cere parlamentarilor UDMR să se delimiteze 'categoric față de actualul Guvern și să denunțe orice fel de parteneriat cu puterea politică'. Inițiatorii petiției le-au transmis parlamentarilor maghiari că nu au primit mandat pentru intra ”într-un parteneriat cu un asemenea guvern” și de a-i apăra pe cei care încalcă legea, acest lucru fiind ”inacceptabil”.