Ce spun jurnaliştii Realitatea Tv despre Sevil Shhaideh, propunerea pentru postul de premier

Liviu Dragnea a făcut o propunere concretă şi corectă, a spus Denise Rifai, care s-a arătat surprinsă plăcut de nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier. Rareş Bogdan nu-i dă însă deloc credit şi susţine că preşedintele Iohannis va respinge propunerea preşedintelui PSD.

Denise Rifai a declarat că din punctul său de vedere, Shhaideh este o propunere corectă: "Sunt surprinsa foarte placut, nu ma asteptam din partea presedintelui Liviu Dragnea o astfel de propunere atat de concreta si de corecta zic eu. Sevil Shaideh este o femeie asezata, este o femeie despre care toata lumea spune că este un foarte bun functionar".

Rareş Bogdan susţine că propunerea de premier făcută de Liviu Dragnea nu este una serioasă și nu poate fi acceptată de preşedintele Klaus Iohannis.

"Propunerea pe care a facut-o Liviu Dragnea este una facuta la misto, este una care sa fie respinsa de presedinte din multiple motive. E facuta intr-un misto absolut fata de propriul partid daca nu cumva partidul da acord pentru suspendarea presedintelui. E facuta cumva in dispretul romanilor. Liviu Dragnea a venit cu o propunere pe care din punct de vedere legal preşedintele nu o poate accepta. Este un sah, un sah care poate sa duca intr-o singura directie daca va fi refuzata: la instabilitatea completa a Romaniei si la suspendarea presedintelui"



Realizatorul emisiunii Realitatea Românească, Octavian Hoandră, a catalogat propunerea lui Dragnea ca fiind una inteligentă, însă spune că orice nume ar fi propus acesta tot ar fi existat discuţii contradictorii.

"Am inteles ca este o femeie onesta care lucreaza cu mare apetenta pentru muncă, lucru care mi se pare de bun augur. I se mai reprosează ca a fost in echipa lui Nicusor Constantinescu dar nu imi aduc aminte sa-i fi spus cineva ca are vreun dosar penal. Este o alegere inteligenta pe care o va deconta domnul Dragnea pentru că pe oricine ar fi pus scandal ar fi fost pe scena politica"