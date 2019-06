Ce spun șefii procuroarei acuzate că a bruscat-o pe Sorina

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Tena Tulitu, a declarat, luni dimineață, că procurorul de caz Maria Pițurcă a procedat corect în cazul fetiței luate vineri din casa asistentei maternale, din localitatea Baia de Aramă, județul Mehedinți, menționând că se impunea ca Sorina să fie dusă la Serviciul de Medicină Legală pentru că în dosar se fac cercetări și pentru rele tratamente aplicate minorului.

Tulitu a mai precizat că Maria Pițurcă a venit la serviciu, luni și că își desfășoară activitatea în mod normal.

„Foarte multe date nu am pentru că nu sunt procuror de caz, nu sunt nici purtător de cuvânt. Referitor la doamna procuror, doamna este la muncă. Este în activitate, nu are concediu. În Dosarul 502/2019, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, înșelăciune, fals privind identitatea, uz de fals și împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu. Aceste sunt infracțiunile pentru care se efectuează cercetări în acest dosar”, a declarat Tulitu.

Aceasta a mai menționat că procurorul Pițurcă a mers la domiciliul familiei Șărămăt pentru a constata o stare de fapt, existând acuzația de deținere ilegală a minorului.

„S-a emis mandat de percheziție. Doamna procuror nu a mers să ridice un copil. Mandatul nu a fost pentru a ridica un copil, ci pentru a se constata o stare de fapt la fața locului, în sensul că acea fetiță este ținută ilegal. Noi nu am venit să ridicăm un copil. Informațiile s-au denaturat în spațiul public. Acolo, procurorul a mers să constate o stare de fapt, adică o stare de ilegalitate, de deținere ilegală a copilului din partea familiei Șărămăt. În spațiul public, au apărut frânturi, imagini care nu sunt fidele, fiind efectuate cu telefonul mobil”, a completat Tulitu.

Tot șefa Parchetului Curții de Apel Craiova susține că s-a impus luarea copilului de acolo pentru a i se verifica, medical, starea de sănătate întrucât există și infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului.

