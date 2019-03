Ce spun bancherii după întâlnirea cu Teodorovici pe OUG 114. "Timpul e extrem de strâns"

Presedintele ARB, declarații după întâlnirea cu Teodorovici

Vineri, a avut loc o ultimă rundă de negocieri între ministrul Finanțelor Publice și reprezentanții băncilor în legătură cu modificările care vor fi aduse Ordonanței 114 de anul trecut.

Florin Dănescu, președintele Executiv al Asociației Române a Băncilor, a refuzat să facă declarații clare cu privire la conținutul discuției de azi cu ministrul Finanțelor Publice.

Bancherii urmează să trimită "în câteva ore" noile propuneri legate de OUG 114, iar prorogarea legii este una dintre variantele avute în calcul și în negocierile anterioare:

"A fost o rundă de discuții foarte deschisă, vom face o listă suplimentară de propuneri. Deocamdată nu declar mai mult, așteptăm, nu am ajuns la nicio concluzie. Asteptăm să vedem care e rezultatul. Discuția nu s a purtat în termenii am fost sau nu de acord. Tocmai pentru că timpul e extrem de strâns, ne vom duce să scriem aceste propuneri. Trebuie să le facem în termen de ore. În timp noi am făcut și această propunere (ref. la prorogarea Ordonanței - n.red), dar orice declarație făcută acum poate să încurge discuția pe care am avut-o. Nu s-a stabilit o nouă întâlnire", a declarat Florin Dănescu.

Guvernul va opera modificări importante în OUG 114/2018, printr-o nouă ordonanţă, ce va fi adoptată săptămâna viitoare, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Una din cele mai importante modificări vizează schimbarea termenul de referință din contractele de credite în lei, se va renunța la raportarea la ROBOR și se va trece la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior.

Ministrul a afirmat că săptămâna viitoare actul normativ va fi modificat în Guvern, dar că se lucrează încă la document.

"După cum ştiţi, ieri am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern. În principal, este vorba despre decuplarea ROBOR-ului de partea de taxă pe activele financiare. Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor", a explicat Teodorovici.

Potrivit acestuia, aceste modificări ar urma să aibă ca efect scăderea ratelor.