Ce se va întâmpla pe cel mai mare aeroport din România în viitor. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

FOTO EXPLICATIE: De ce majoritatea avioanelor sunt albe?

Vești mari pentru toți cei care au planuri să călătorească de pe Aeroportul Otopeni către marile orașe ale lumii, fără a fi nevoie să oprească, mai întâi, într-un mare aerport din Europa sau Asia. Compania Națională Aerporturi București a primit, miercuri, 20 decembrie, confirmarea că respectă standardele europene de siguranță în domeniul aviației.

Cu alte cuvinte, autoritățile aeronautice de la București au primit autorizația să primească avioane lung-curier, care nu aveau voie să aterizeze până în prezent la București. Avioanele de tipul lung curier sunt următoarele: Boeing B747, B777, B787 și Airbus A380, A340, A330.



În rândurile următoare redăm comunicatul Companiei Naționale Aeroporturi București:



” Compania Națională Aeroporturi București a primit miercuri, 20 decembrie 2017, confirmarea că respectă standardele europene de siguranță în domeniul aviației, fiind autorizată să opereze Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu, în conformitate cu cele mai recente norme ale Uniunii Europene: Regulamentul Comisiei Europene nr. 139/2014 privind stabilirea cerințelor tehnice și procedurilor administrative referitoare la aerodromuri și Regulamentul Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviației civile.



Termenul impus de Comisia Europeană pentru conformarea tuturor aeroporturilor din statele UE este 31 decembrie 2017, dată la care intră în vigoare noile criterii europene.



Aeroportul Henri Coandă a respectat și până în prezent standardele europene de siguranță aeronautică, iar, începând cu 20 decembrie, principala poartă aeriană a României îndeplinește inclusiv criteriile impuse de noul regulament al Comisiei Europene. Scopul Regulamentului Comisiei Europene 139/2014 este implementarea și menținerea celor mai stricte standarde de siguranță a aviației civile la nivelul aeroporturilor europene, prin actualizarea tehnicilor și procedurilor care definesc siguranța operării aeronavelor pe aerodromurile UE.



Certificarea acordată CNAB autorizează Aeroportul Intenațional Henri Coandă București să opereze în siguranță, fără restricții, inclusiv aeronave de tip long-courrier, care pot realiza zboruri transatlantice.



”Certificarea europeană fără restricții de operare reprezintă confirmarea eforturilor pe care echipa CNAB le-a depus în acest an pentru a asigura în permanență un nivel înalt de siguranță, securitate și confort pentru toți pasagerii care tranzitează Aeroportul Henri Coandă. Pentru obținerea acestei certificări, am impus ca priorități eficientizarea procedurilor operaționale, redimensionarea investițiilor în infrastructura aeroportuară și realizarea urgentă a lucrărilor de reparații la piste, platforme și căi de rulare, cu preocupare majoră pentru menținerea celor mai stricte standarde de siguranță a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din București”, a precizat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.



În acest an, Compania Națională Aeroporturi București a realizat unul dintre proiectele de importanță majoră pentru reabilitarea infrastructurii aeroportuare. Astfel, în 2017, CNAB a început și a încheiat lucrările de întreținere și reparații la structura rutieră a pistei de decolare/aterizare nr. 1 a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și la căile de rulare a aeronavelor. Lucrările au totalizat o suprafață de 67.228 mp, din care 39.483 mp la pista nr. 1 și alți 27.745 mp la platforme și la căile de rulare a avioanelor.”