Ce se va întâmpla cu pensiile românilor de anul viitor? Calculele, prezentate de ministrul Muncii

Deficitul pe fondul de pensii se va reduce masiv anul viitor, în urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

"Aproape toți românii vor simți beneficii de la acest Cod fiscal și am vrut să ne asigurăm că vor crește contribuțiile angajaților pentru Pilonul I de pensii. Prin calculele pe care le-am făcut, estimările noastre sunt că vor avea o pensie cu 20% în plus față de ceea ce se calculează acum. La fel, pentru că este vorba despre o bază de impozitare mai mare și de o bună colectare, care este până la urmă principalul nostru motiv pentru care am venit cu acest transfer al contribuțiilor, vorbim deja de reducerea masivă a deficitului pe fondul de pensii anul viitor", a afirmat ministrul, într-un interviu acordat unui post TV, scrie Agerpres.

De asemenea, șeful de la Muncă a precizat că se așteaptă la o colectare net superioară a contribuțiilor la bugetul de stat, după aplicarea noului Cod fiscal.