Ce se întâmplă în organismul tău când consumi ceai de menta!

Conform specialistilor in medicina naturopata, ceaiul de menta este antispasmodic, astfel incat reduce sansele de varsaturi si greata, chiar si in caz de raul de miscare atunci cand sunteti pe o barca sau intr-un avion.

Ceaiul de menta are puterea nu doar de a te ajuta sa te relaxezi, ci si de a elimina respiratia urata, de a te ajuta sa dai kilogramele in plus jos si sa-ti intaresti sistemul imunitar.

Contine, de asemenea, oligoelemente ale vitaminei B, potasiu, antioxidanti si calciu, care ajuta organismul sa retina substante nutritive pentru a lupta impotriva bolilor si a indeplini functiile necesare pentru a mentine functionarea intr-un mod sanatos.

De asemenea, acest ceai de menta are puterea de a te ajuta sa-ti controlezi apetitul, motiv pentru care este recomandat in diete. Veti reusi sa reduceti cantitatea de mancare consumata si veti slabi.

Ceaiul de menta are, printre altele, are efecte antiseptice, astrigente, antioxidante si racoritoare, astfel ca ajuta tenurile mixte, le curata, dezinfecteaza si revitalizeaza. De asemenea, s-au facut studii care arata proprietatile benefice ale ceaiului de menta sunt si pentru cei care sufera de colon iritabil si usureaza durerile abdominale si, ba mai mult, poate ameliora starile de diaree.