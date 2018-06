Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când ascultăm muzica preferată. Răspunsul te va şoca

Creierul nostru reacţionează diferit la diverşi stimuli din exterior. Muzica este percepută diferit de fiecare dintre noi, aici intervenind preferinţele muzicale ale fiecăruia.

Cu siguranţă mulţi dintre noi am pierdut cel puţin o dată noţiunea timpului când am fost la un concert care ne-a plăcut foarte mult, unde ne-am simţit aşa de bine ascultând acele acorduri că parcă am fi intrat într-o lume paralelă, unde timpul curge altfel. Muzica poate rupe curgerea obiectivă a timpului, lăsându-ne într-un univers paralel, unde parcă ne pierdem pe noi înşine sau cel puţin pierdem, cum spunem noi, noţiunea timpului, după cum scrie compozitorul Jonathan Berger in publicaţia Nautilus.

Poate voi nu aţi observat asta, dar studiile arată că oamenii stau mai mult timp într-un magazin sau într-un local unde răsună din difuzoare o muzică mai lentă, mai plăcută.

În anul 2004 Clubul Regal de Automobile a declarat că muzica lui Richard Wagner, Ride of the Valkyrie, este cea mai periculoasă melodie care poate fi ascultată de un şofer. Ritmul alert ale muzicii schimba percepţia corectă a şoferilor despre viteza pe care o aveau, toţi având astfel tendinţa să conducă mai repede.

Atunci când ascultăm o melodie care ne place, activitatea din cortexul prefrontal, care este responsabil cu introspecţia, se opreşte. De aceea, nu este deloc greşit să spunem că "ne-am pierdut pe noi înşine" în timpul unui concert.

Deşi starea aceasta apare destul de rar, doar în timpul unor momente foarte încărcate de emoţie, oamenii de ştiinţă spun că este foarte asemănătoare cu starea zen care poate fi atinsă prin meditaţie.

