Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu faci sex 30 de zile. O să fii surprins

O lună de abstinenţă în cuplu, de exemplu, îţi va colora viaţa sexuală cum nici nu îţi imaginezi. Vezi mai jos când sunt benefice pauzele de sex în cuplu. Pe de altă parte, lipsa sexului pe o perioadă mai îndelungată are tot felul de "efecte adverse".

Când vreţi să vă surprindeţi plăcut: orice surpriză sexuală va avea efectul scontat dacă o dozezi cu un strop de anticipare, scrie unica.ro. Îi poţi propune iubitului tău o escapada sexuală peste două săptămâni sau îl poţi provoca să nu mai faceţi sex până în noaptea nunţii... dacă aţi stabilit data, noteaza The Telegraph.

Când vreţi spontaneitate şi dorinţă maximă: Dacă şi tu şi el ştiţi că partidele voastre de sex se petrec de două sau trei ori pe săptămână, sigur spontaneitatea iese din peisaj. Îi poţi propune iubitului tău să luaţi o pauză de la sex. Prin interdicţie nu faci decât să intensifici dorinţa sexuală, iar dacă încalci termenul până la care nu aveţi voie să faceţi sex, spontaneitatea reintră în peisaj.

Când vreţi sex pasional: dacă reuşiţi să faceţi faţă tentaţiei şi atingeţi termenul limită sigur regăsirea va fi una furtunoasă, mai ales dacă îl surprinzi cu o lenjerie provocatoare sau cu un truc sexy.

Ce pierzi când nu faci sex

Sexul joacă un rol important în dezvoltarea creierului. Oamenii de știință susțin că actul sexual stimulează dezvoltarea unor noi neuroni. Cu cât faci mai mult sex, cu atât mai mult produci testosteron, unul dintre hormonii primari responsabili pentru dorinţa sexuală.

Sexul eliberează stresul. În timpul sexului, corpul eliberează endorfina, o substanță care reduce nivelul de stres și care dă o stare de bine, potrivit noizz.ro. Asta explică motivul pentru care suntem relaxați după o partidă se dragoste.

Sexul ajută la funcționarea corectă a sistemului imunitar. Dr. Laura Berman: "Secretul meu pentru o viață mai lungă este să fac mai mult sex. E una dintre cele mai placute metode de a preveni bolile."

Dacă nu faci sex pot apărea stari de tensiune, in special in cazul barbatilor, insa in timp nivelul hormonal se regleaza, iar dorinta si frustrarea dispar. Din punct de vedere psihologic, efectul depinde pur si simplu de circumstantele tale. Daca nu faci sex pentru ca asa te-ai decis tu, sansele sunt sa te simti excelent, mai ales daca reusesti sa faci fata acestei provocari pe toata perioada pe care ti-ai propus-o. In cazul in care lipsa activitatii sexuale este neintentionata si este vorba de faptul ca inca nu ai gasit pe nimeni, pot aparea frustrari care sa iti ingreuneze viata de zi cu zi.

Se pare că activitatea sexuală regulată contribuie şi la menţinerea la capacitate optimă a sistemului imunitar. În cazul femeilor, această „optimizare” a sistemului imunitar face şi concepţia mai uşoară. Evident că, atunci când ai o pauză sexuală, nu vei avea parte de aceste beneficii şi vei fi mai predispusă la apariţia bolilor şi infecţiilor pe care sistemul imunitar le-ar putea contracara dacă ai face sex în mod regulat.

O viaţă sexuală regulată şi satisfăcătoare influenţează pozitiv sănătatea cardiovasculară, de aceea, intrarea într-o perioadă de abstinenţă sexuală influenţează negativ echilibrul hormonal si cardiac. Probabil că, pentru sănătatea ta cardiovasculară ar fi bine să îţi elimini frustrarea sexuală făcând jogging, pentru a păstra sau a îmbunătăţi starea de sănătate avută înaintea abstinenţei.