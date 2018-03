Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci zilnic 100 grame de sfeclă roşie

Daca nu obisnuiesti sa consumi sfecla rosie, atunci trebuie sa stii ca acest aliment aduce numeroase beneficii organismului. Afla ce se intampla daca mananci 100 de grame de sfecla rosie pe zi.

Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla rosie, atunci arterele se vor largi, iar pulsul se va micsora. In urma studiilor, specialistii au ajuns la concluzia ca sfecla asigura sanatatea sistemului circulator.



Reduce colesterolul rau din sange. In sfecla se gasesc fibre solubile, flavonoizi si betacianina. Betacianina este un element care ii ofera sfeclei rosii culoarea si mirosul caracteristic. Diminueaza nivelul colesterolului rau si nu ii permite sa se depuna pe artere. Este un aliment recomandat femeilor insarcinate deoarece contine acid folic. Acesta protejeaza bebelusii de anumite probleme grave. Este un aliment care le ajuta pe viitoarele mamici sa aiba energie.



Sfecla combate osteoporoza. In sfecla exista siliciu, care ajuta organismul sa asimileze calciul. Cel din urma asigura sanatatea oaselor si a dintilor. De aceea se poate consuma chiar si suc de sfecla rosie. Astfel, osteoporoza va fi prevenita si se asigura sanatatea oaselor, scrie bzi.ro.