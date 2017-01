Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei suc de ridiche neagră. E UIMITOR!

Ridichea negră este leacul ideal de iarnă. Ieftină și ușor de găsit are efecte bune în răceli, probleme ale ficatului sau ale stomacului.



Tusea cauzată de răceală poate fi tratată simplu, cu suc de ridiche neagră. Ridichea neagră are un conţinut ridicat de vitamina C, care are un rol important în prevenirea răcelii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanţi. Siropul calmează tusea şi duce la eliminarea substanţelor nocive din bronhii şi din plămâni.

Cum obţii sucul de ridiche neagră

Se ia o ridiche neagră şi se taie o treime din ea. Partea mai mare se scobeşte şi se umple cu miere. Se pune ridichea pe o farfurie şi se lasă lângă o sursa de căldură. După puţin timp ridichea va fi plină de sirop. După ce îl bei, timp de cel puţin jumătate de oră, nu trebuie să mănâci sau să bei nimic, pentru a avea timp să acţioneze, scrie libertatea.ro.