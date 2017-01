Ce se întâmplă dacă pui o aspirină în maşina de spălat. Trucul, genial!

Ce se întâmplă dacă pui o aspirină în maşina de spălat

Aspirina in masina de spalat face minuni pentru haine, revitalizeaza culoarea acestora si tesaturile.

Pune in cuva de spalat hainele pe care doresti sa le protejezi. In general, spalatul la masina pe termen lung ataca tesatura si culoarea hainelor: cele albe devin cenusii, cele negre isi pierd din intensitatea culorii, iar cele colorate raman fara stralucire.

Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi in cuva 5 tablete de aspirina (normala, o gasesti la orice farmacie), iar in sertarele dedicate - balsamul si detergentul de rufe.

Pe termen lung, vei observa o mai mare rezistenta a rufelor, care nu se vor mai deteriora la fel de repede. Mai mult, albul ramane alb. In plus, se poate sesiza de la prima spalare ca hainele sunt curatate mai in profunzime, scrie nicoletaluciu.ro.