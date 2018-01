FOTO EXPLICATIE: Ce se întâmplă dacă prăjeşti de mai multe ori în acelaşi ulei. Avertismentul teribil al medicilor!

Multi dintre noi prefera alimentele prajite, iar acest lucru nu este o noutate. Fie ca le mancam des si nu tinem cont de faptul ca acestea sunt, dupa cum bine stim cu totii, nesanatoase, fie ca le mancam rar, tocmai din acest motiv, alimentele prajite se regasesc in alimentatia multora dintre noi. Insa uleiul pe care il folosim atunci cand prajim diferite alimente poate face o mica diferenta, rezultatul final fiind astfel mai sanatos. Asadar, daca vrei neaparat sa prajesti anumite alimente, este important sa stii ca exista o modalitate mai putin daunatoare in care poti face asta.

Desi cel mai popular tip de ulei folosit de catre gospodinele de la noi din tara este uleiul de floarea soarelui, acesta nu este recomandat sa fie folosit pentru prajire. In schimb, opteaza pentru uleiul de soia, uleiul de struguri, uleiul de rapita, uleiul de cocos rafinat, uleiul de palmier nerafinat sau, nu in ultimul rand, pentru uleiul de avocado rafinat, scrie bzi.ro.



In ceea ce priveste folosirea uleiului de mai multe ori, medicii sublineaza ca acest lucru este foarte periculos. Ei ne avertizeaza ca atunci cand refolosim uleiul, acesta emana substante toxice cancerigene. Astfel, uleiul trebuie folosit o singura data la gatit. Daca ai prajit oua dimineata, de exemplu, nu poti sa prajesti ceva la pranz, folosind acelasi ulei.