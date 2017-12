Ce se întâmplă dacă nu ai oprit la semnalul agentului de circulație

Dacă nu ai oprit la semnalul agentului de circulație, trebuie să te prezinți la poliție de bunăvoie, altfel vei avea circumstanțe agravante prin faptul că vă sustrageți cercetărilor.

„N-am oprit la semnalul agentului de circulație. Ce se poate întâmpla, ținând cont că eram la volanul unei mașini care nu-mi aparține? Circulam cu mașină prin oraș iar un agent mi-a făcut semn să opresc iar eu nu am oprit, am demarat în trombă (au pornit în urma mea și polițiști) eu m-am depărtat de ei și am parcat pe o străduță și am plecat. Ce se poate întâmpla? Mașina nu este pe numele meu, o să îi vină la proprietar acasă o citație sau ceva? Ar fi bine să ma duc să zic că eu eram la volan?”, este întrebarea pe care a pus-o un șofer pe un forum.

Avocații spun că proprietarul mașinii nu va primi citație, ci va primi o vizită acasă. „În mod sigur din partea unei patrule de poliție, așa că veți fi rapid identificat. Atâta timp cât ați fost la volan ar fi în avantajul dumneavoastră să vă prezentați de bunăvoie la poliție, altfel veți avea circumstanțe agravante prin faptul că va sustrageti cercetărilor”, spune avocatul.

