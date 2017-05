Ce se întâmplă dacă ții mâinile în oțet cu apă?

Medicina modernă ne oferă tot felul de medicamente menite să ne vindece sau amelioreze anumite afecțiuni, însă o tânără ne demonstrează că practicile din bătrâni sunt mult mai eficiente.

Tânăra, care suferea de artrită și dureri ale articulațiilor, a făcut proceduri cu oțet de mere regulat, iar după două luni a început să se simtă mai bine.

”Acum câțiva ani am suferit de dureri articulare și de dureri de mâini. Medicul mi-a spus că am artrită ca urmare a faptului că munceam prea mult și nu mă hrăneam corespunzător. Nu sunt genul care înghite pastile, așa că am găsit un mod natural de a mă vindeca. Medicul meu mi-a recomandat un leac naturist, care a constat în băi în oțet de mere. Tot ce trebuia să fac era să fiu perseverentă. După două luni am început să mă simt mult mai bine. În prima lună am urmat tratamentul de trei ori pe săptămână, iar în cea de-a doua lună l-am urmat de două ori pe săptămână. Îmi țineam mâinile în oțet de mere înainte de culcare, iar durerea îmi trecea pe loc”, a mărturisit Ana H., conform site-ului healthylifevision.com.