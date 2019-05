Incident pe Aeroportul Henri Coandă: pasageri blocați în avion

După cum știi un cutremur poate face ca tot Pământul să se zguduie. Însă te-ai întrebat vreodată cum se simte un cutremur din avion și care ar fi riscurile unui astfel de scenariu? E surprinzător să afli că undele seismice pot ajunge la altitudinea la care zboară avioanele de regulă și de-abia de atunci devine cu atât mai interesantă toată situația. Din fericire, știința are un răspuns.

„Cutremurele afectează oceanele și duc la tsunami-uri, așa că pare firesc să afecteze și vălul de 1.000 de kilometri de gaze care învelește Pământul. În timpul unui cutremur se răspândesc unde de forfecare și de presiune. Când acestea din urmă părăsesc crusta și intră în atmosferă, se transformă în unde de sunet", potrivit celor de la How Stuff Works.

Astfel, undele de sunet pierd din intensitate în timp ce călătoresc prin aer datorită fenomenul de atenuare. Din acest motiv nu ai cum să auzi acel murmur specific cutremurelor când te afli într-un avion.

Ce se întâmplă dacă un cutremur are loc în timp ce tu ești în avion

Deși undele seismice ar putea ajunge la altitudinea de croazieră a zborurilor (în jur de 10.000 de metri) asta nu înseamnă că avionul se va zgudui, ci din contră nici nu îți vei da seama că ai trecut peste un cutremur. Însă, există o altă problemă gravă care ar putea apărea.

În cazul unui cutremur este posibil ca rețeaua de pe Pământ să cadă, lucru care ar face imposibilă legătura dintre pilot și bază și mod implicit și aterizarea avionului. În acest sens, pilotul Ron Wagner de la compania Presidential Wing a povestit cum a trecut printr-un astfel de scenariu.

„Totul părea normal în timp ce avionul cobora. Puteam chiar să vad luminile pistei. Apoi, totul a devenit brusc negru. Am crezut că am intrat într-un nor, așa că am încercat să sun la turnul de control să transmit acest lucru. Doar că nu am primit niciun răspuns", a declarat Ron Wagner.

Astfel, Ron Wagner a fost nevoit să zboare în gol până când curentul a revenit și a putut fi dirijat pentru a putea ateriza. Din fericire acest caz s-a terminat cu bine pentru toții membrii care se aflau la bordul respectivului avion.

