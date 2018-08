Ce se întâmplă dacă adjudecatarul nu depune preţul pentru adjudecarea imobilului licitat

Piedici in Executarea silita. Nedepunerea pretului de catre adjudecatar. Ce se intampla daca adjudecatarul nu depune pretul pentru imobilul pentru care a licitat?

Executarea silita imobiliara, de altfel procedura cea mai invaziva in cadrul procedurii de executare silita, se manifesta prin vanzarea fortata a imobilului proprietatea debitorului. Desigur, sunt procedee suficiente pentru ca un debitor sa poata intarzia sau chiar anula o executare silita, profitand si speculand actele de executare intocmite cu greseli in asa fel incat sa amane suficient de mult sau sa zadarniceasca incercarea creditorului de a-l executa silit in asa fel incat sa poata ajunge la o intelegere prin care sa fie incetata executarea silita.



Ce se intampla in cazul in care, dupa adjudecarea imobilului, adjudecatarul NU mai depune pretul de achizitie?



Textul de lege este destul de aspru cu cel care participa la o licitatie si se “razgandeste” sa mai depuna pretul de achizitie dupa ce a licitat si a castigat.



Astfel, textul de lege este urmatorul, iar mai jos vom face intepretarea lui pe intelesul tuturor:



Art. 851 – Cod Procedura Civila



Nedepunerea preţului. Reluarea licitaţiei



(1) Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut la art. 848 alin. (1), imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.



(2) Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.



(3) Suma datorată potrivit alin. (1) şi (2) de fostul adjudecatar se stabileşte de executor prin procesul-verbal de licitaţie, care constituie titlu executoriu. Această sumă se va reţine cu precădere din garanţia depusă.



Astfel, tragem concluzia ca in ipoteza in care se liciteaza si nu se depune pretul imobilului, atunci cel care a licitat urmeaza sa plateasca diferenta pentru care urmeaza sa fie vandut imobilul in minus.



Spre exemplu, adjudecatarul a licitat suma de 10000 de euro pentru un imobil. In cazul in care nu plateste suma respectiva pentru a-i fi intabulat definitiv dreptul de proprietate, executorul urmeaza sa scoata la o noua licitatie imobilul ce se poate vinde la suma de 9000 de euro.



Aceasta diferenta ii va fi imputabila fostului licitator adjudecatar alaturi de toate cheltuielile de executare silita.



Acest articol este scris de avocat Cuculis Adrian.



