Ce se întâmplă cu pilotul supraviețuitor din accidentul aviatic de la Tuzla

Pilotul instructor de pe avionul şcoală DA 42, care a aterizat forţat în zona Aeroportului Tuzla, a fost operat cu succes de ruptură de aortă, intervenţie realizată în premieră în Clinica de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Constanţa, a declarat vineri managerul unităţii, Cătălin Grasa.

Reprezentantul SCJU Constanţa a spus, într-o conferinţă de presă, că după ce pilotul a fost adus la UPU, echipa de gardă a început, consecutiv cu tratamentul de stabilizare hemodinamică, şi investigaţiile de specialitate.



"Computerul tomograf ne-a pus în evidenţă prezenţa unui hematom periaortic cu hemopericard, fracturi costale pe stângă, hemotorax bilateral minim pe ambele părţi, pacientul prezentând contuzii faciale, fractură de piramidă nazală, de maxilar şi scapulă dreaptă. Prezenţa acelui hematom a ridicat suspiciunea de ruptură de aortă şi echipa de gardă, cu doctorul Marius Militaru, a putut interveni în scurt timp. La o oră şi jumătate după internare era în blocul operator şi a început intervenţia chirurgicală", a declarat managerul Cătălin Grasa.







La rândul său, dr. Militaru a afirmat că dacă nu efectua intervenţia imediat, pilotul nu ar fi supravieţuit mai mult de câteva minute.



"Am primit un pacient politraumatizat, în accident de avion, cu suspiciunea de ruptură de aortă. L-am trimis direct în sala de operaţii unde l-am deschis prin toracotomie. Asta era leziunea care îi cauza moartea în doar câteva minute dacă nu interveneam iar 80 % din victimele accidentelor rutiere sau de avion mor la faţa locului, din această cauză. Am găsit o aortă cu vase complet ruptă dar am reuşit să îi pun o bucată de proteză şi după cum se ştie funcţionează iar pacientul este în reanimare, încă intubat, dar conştient. Mişcă mâinile şi picioare şi vom vedea evoluţia următoare. Să sperăm că va fi bine. Intervenţia a durat vreo trei ore. Ortopedul a fost în sală după ce am rezolvat problema acută. Ortopedic, are facturi minore care nu îi pun în pericol viaţa. Îl ţinem intubat în continuare şi sâmbătă dimineaţă îi vom face un CT de control. Evoluţia generală este bună", a precizat Marius Militaru.



Administratorii Aeroportului Tuzla au transmis, printr-un comunicat de presă, regretul faţă de decesul pilotului Radu Serghei, în accidentul care a avut loc joi după-amiază şi că urmăreşte cu atenţie evoluţia stării de sănătate a pilotului instructor Gheorghe Dumitru, pilot cu peste 8.000 ore de zbor şi membru al echipei de peste 20 de ani.



"Sperăm la o recuperare cât mai rapidă şi apreciem efortul deosebit al medicilor de la SCJU Constanţa pentru ingrijirea acordată colegului nostru şi de asemenea mulţumim atât echipelor ISU-SMURD, Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi UM 2040, cât şi echipelor proprii de intervenţie specială care au acţionat în timp incredibil de scurt, cu profesionalism. Evenimentul din 21 februarie este unul singular prin amploare şi gravitate în cadrul activităţii noastre, Regional Air Transort Tuzla marcând 58.644 de ore de zbor în perioadă 2008-2018, iar şcoala de zbor acumulând 16915 de ore în ultimii ani fără a înregistra vreun accident cu victime, până acum", se arată în comunicatul Aeroportului Tuzla.