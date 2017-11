Ce se întâmplă cu persoanele care beau zilnic CAFEA

Potrivit unui studiu realizat de catre Institutul National de Cercetare a Cancerului, din Statele Unite ale Americii, adultii care beau cafea normala sau decofeinizata mor mai tarziu decat persoanele care nu au un asemenea obicei.

Cafeaua, protectie pentru sistemul circulator



Bautorii de cafea au sanse mai mici de a muri din cauza unor boli de inima, boli respiratorii, atac cerebral, diabet si infectii, desi nu s-au gasit aceleasi asociatii si in cazul unor forme de cancer. Acestea sunt concluziile unui studiu la care au participat peste 400.000 de barbati si femei cu varste cuprinse intre 50 si 71 de ani, dupa ce s-au eliminat din ecuatie alti factori de risc precum fumatul si consumul exagerat de alcool. Rezultatele studiului au fost publicate in New England Journal of Medicine.



Cafeaua scade riscul mortii premature



Cercetatorii care au condus acest studiu au gasit o legatura intre riscul de a muri devreme si cantitatea de cafea consumata. Comparativ cu persoanele care nu beau cafea, cei care consuma 3 sau mai multe cesti de cafea pe zi au un risc cu 10% mai scazut de a muri devreme. Consumul de cafea nu a fost asociat cu mortalitatea din cauza cancerului in randul femeilor, insa in cazul barbatilor s-au descoperit rezultate semnificative intre consumul mare de cafea si un risc crescut de cancer.



