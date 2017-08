Ce se întâmplă cu noi dacă stăm la umbra unui nuc

Umbra nucului este, de fapt, si benefica, si nociva . Factorul “timp” este cel care face diferenta. Umbra nucului este, de fapt, si benefica, si nociva . Factorul “timp” este cel care face diferenta. - See more at: http://www.top-shop.ro/article/arbori-care-imbogatesc-viata-nucul#sthash.pLdaULlt.dpuf

Petrecerea unui timp indelungat la umbra nucului, zi de zi, afecteaza starea de sanatate (mucoasa nasului se poate inflama, pot sa apara episoade de cefalee si de tuse; se spune ca oamenii care au nuc in curte si stau multa vreme la umbra lui pot chiar sa moara “inainte de vreme”).



Explicatia consta in faptul ca frunzele nucului emana o cantitate destul de mare de iod. In schimb, acelasi iod face bine organismului, ajutandu-l sa se vindece de racelile persistente daca persoanele cu astfel de probleme fac vara (cand din frunze se evapora mai mult iod) cateva plimbari nu prea lungi la umbra nucului.



Frunzele de nuc (tot datorita iodului) au proprietati dezinfectante si cicatrizante care ajuta in special la refacerea pielii. Astfel, ceaiul din frunze proaspete de nuc va este de folos in caz de eczeme, rani si ulceratii ale pielii (daca frunzele sunt deja uscate, efectul este foarte slab sau lipseste). In plus, infuzia concentrata din frunze de nuc ajuta (folosita extern) la stoparea sau incetinirea caderii parului.