Ce se întâmplă cu lucrările pe drumul expres Craiova-Slatina-Pitești

Fostul primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și-a manifestat îngrijorarea față de blocarea lucrărilor la drumul expres Craiova-Slatina Pitești, după schimbarea guvernului. În prezent, se lucrează pe șantierul șoselei de mare viteză.

Este o adevărată desfășurare de forțe pe traseul drumului expres, la granița dintre Olt și Dolj.

Lia Olguța Vasilescu a surprins în imagini stadiul lucrărilor și, într-o postare pe Facebook, le-a transmis un mesaj celor care vor prelua guvernarea.

„Ca sa nu avem vorbe mai târziu… Pe drumul expres Pitești-Craiova se efectuează acum lucrări de terasare, nivelare, decopertare, se forează coloane, se lucrează la pila 2 pasaj peste DN 65. Pentru acest drum expres in regim de autostrada s-a făcut proiectul tehnic, licitația, exproprierea și au început lucrările în guvernarea PSD. Au fost și întârzieri cauzate de plângeri penale făcute constructorilor de foștii proprietari de terenuri, contestații soluționate după mai bine de doi ani de instanțele românești, dar… a demarat construcția si s-a lucrat în forță de când a fost liber frontul de lucru. Noi am promis si am făcut! Să vă vedem pe voi”, a scris Olguța Vasilescu.

