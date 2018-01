FOTO EXPLICATIE: Ce scrie presa internaţională despre mega-protestul de sâmbătă de la Bucureşti / Foto: Realitatea.net

Presa internationala a acordat spatii ample, sambata seara, manifestatiei de protest din Bucuresti si din alte orase ale tarii noastre.

Zeci de mii de romani au protestat, sambata, fata de legislatia adoptata de Parlament, despre care criticii spun ca va face mai dificila urmarirea penala a criminalitatii si a coruptiei la nivel inalt, transmite Associated Press.



Protestatarii s-au contrat putin cu jandarmii in timp ce se aflau in Piata Universitatii din Bucuresti. Manifestantii au strigat: "Hotii, hotii!" si "Demisia!", au fluierat si au fluturat steaguri tricolore. Apoi, au plecat in mars spre Parlament.



Protestatari de toate varstele au venit sa-si arate revolta fata de guvernul de stanga, unii insotiti de caini sau de copii, adauga sursa citata.



AP a vorbit cu Tiberiu Calinescu, un arhitect de 30 de ani, care-si purta fiica de 4 luni in brate: "Am venit aici pentru viitorul fiicei mele (...) vreau sa traiesc intr-o tara civilizata si apropiata de standardele europene".



Canalul Euronews a trimis un reporter la Bucuresti care a transmis toata ziua despre manifestatiile de protest.



Si AFP a scris despre zecile de mii de romani care au iesit in strada, sambata, la Bucuresti si alte orase mari, pentru a spune "Nu coruptiei" si unei reforme controversate a Justitiei, dorita de majoritatea de stanga.



"Suntem aici pentru a cere guvernantilor sa nu se atinga de Justitie si sa renunte la proiectul lor de reforma", a declarat, pentru AFP, un antreprenor, Marius Constantin, de 49 de ani, venit de la Sibiu ca sa se alature protestatarilor adunati in Piata Universitatii, din centrul Bucurestiului.

Sursa