Ce schimbă Guvernul în proiectul de BUGET după ce Dragnea i-a chemat la raport pe miniștri

Liviu Dragnea

Deficitul bugetar va fi întins la limita maximă admisă, de 2,99%, bugetul Apărării va ajunge la cota promisă de 2%, iar SRI va primi probabil mai puțini bani, în forma 2.0 de buget revăzută de șeful PSD, Liviu Dragnea. Miniștrii din cabinetul Grindeanu trebuie să vină cu noi limite pentru bugetele alocate ordonatorilor de credite.

Toate discuțiile iscate de prima formă de buget par inutile, câtă vreme șeful Executivului, Sorin Grindeanu, și șeful premierului pe linie de partid, Liviu Dragnea, au restartat întreg proiectul și propun noi limitele în care trebuie să se încadreze ordonatorii de credite pentru 2017.

“Limitele propuse pentru construcţia bugetului pe 2017 au fost estimate la 2,99% din PIB în standarde ESA, respectiv 3% din PIB conform Tratatului de la Maastricht”, a precizat, miercuri, ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan. În prima formă de buget, deficitul era proiectat la 2,96%.

Miniştrii audiaţi la începutul şedinţei de Guvern de miercuri au anunţat că vor prezenta noi limite pentru bugetele alocate ordonatorilor de credite.

Printre instituțiile care se pot aștepta la mai puțini bani în noua formă de buget se numără SRI și Administrația Prezidențială.

''Şi eu, şi premierul am fost nemulţumiţi constatând că ce am stabilit la plecare din ţară nu s-a reflectat în proiectul de buget. Azi am stat la discuţii cu ministru de Finanţe. De mâine de la 9.00 fiecare ministru e chemat pentru a se rediscuta bugetul şi pentru a se discuta bugetul altor instituţii neguvernamentale'', a spus Dragnea marți seară.

Întrebat ce este în neregulă, Dragnea a precizat: ''Nu am înţeles nici eu, nici premierul de ce a trebuie să se mărească bugetul SRI. Poate SRI nu putea să aibă o reducere aşa cum am dat eu semnalul de la Cameră de 17,8%. La Cameră putem funcţiona. De ce s-a mărit buget SRI? Nici eu, nici premierul Grindeanu nu am primit răspunsuri serioase, argumentate, urmând ca mâine să se reia discuţia''.

Șeful PSD a arătat că nu a înţeles nici de ce la Administraţia Prezidenţială a fost prevăzută doar o reducere de 4%.

Potrivit lui Dragnea, unii miniştri au fost neatenţi şi au uitat să includă câteva instituţii în creionarea bugetului.

Dragnea a precizat că Autoritatea Electorală Permanentă, CSM, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi MInisterul Public vor primi mai mulţi bani, pentru acoperirea majorărilor de salarii. Cel mai probabil joi va avea loc şedinţa de guvern în care se va aproba bugetul şi ulterior se va trimite în Parlament. Dragnea şi premierul Grindeanu s-au declarat nemulţumiţi de felul în care ministrul de Finanţe Viorel Ștefan a întocmit bugetul.