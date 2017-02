Ce sacrificii sunt dispuşi bărbaţii să facă pentru a avea o viaţă sexuală activă

Bărbaţii sunt foarte pretenţioşi atunci când vine vorba de viaţa lor sexuală, tocmai de aceea sunt dispuşi să facă multe sacrificii în ceea ce priveşte activitatea sexuală zilnică.

Sunt bărbaţi care nu sunt dispuşi să facă prea multe eforturi sau sacrificii ca să aibă parte de mai mult sex şi sunt bărbaţi care ar face orice, doar ca să aibă o viaţă sexuală activă.

Confesiunile bărbaților care au fost dispuși să vorbească deschis despre viață lor amoroasă sunt destul de simple, dar la subiect!



Confesiunile bărbaților: ce sacrificii fac ei că să aibă parte de mai mult sex



1. “Am așteptat trei ore în stația de autobuz, iarnă, în timp ce aveam o răceală cumplită. Am vrut să îmi surprind iubită, fiind și perioadă Sărbătorilor, și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i acord toată atenția. Am răsfățat-o, i-am făcut masaj cu ulei de cocos și am făcut tot felul de gesturi frumoase. Am făcut tot ce mi-a stat în putere să o impresionez și să obțin ce mi-am dorit: o partidă de sex, urmată de alte partide.”



2. “Am ales să rămân căsătorit. Am considerat că este mai simplu să am parte de mai mult sex așa.”



3. “Nu sunt genul care să trimită foarte multe mesaje. Îmi este greu să scriu, ia prea mult timp și de foarte multe ori mi-e puțin lene, dar sunt conștient că trebuie să fiu mai atent cu iubită mea și să-i răspund mai des la mesaje dacă vreau să am parte de mai mult sex.”

4. “Folosesc foarte mult Tinder. Consider că este o aplicație care mă ajută să am parte de mai mult sex și nici nu este nevoie să depun prea mult efort pentru a face o nouă cucerire.”



5. “Îmi aduc aminte când m-am îndrăgostit de o femeie care locuia în alt oraș, așa că am căutat un job pentru o luna și am condus două zile că să ajung la ea. A fost o alegere bună.”



6. “La început, mi-a fost greu să întru în vorba cu femeile și să fac o nouă cucerire, dar am descoperit că puțin alcool mă ajută să fiu mai deschis și să mă fac plăcut. Am parte de mai mult sex când reușesc să afișez mai multă încredere în mine.”



7. “Îmi aduc aminte că am zburat la o distanță foarte mare de casă pentru a mă întâlni cu o femeie care a spus că ar vrea să facă sex cu mine. Când am ajuns la ea mi-a spus că ar fi trebuit să știu că a fost sarcastică.”



8. “Am stat aproape un an într-o relație doar că să am parte de mai mult sex.”

