Ce să nu faci niciodată în timpul sexului!

Ai stricat vreodata atmosfera cu ceva ce ai spus sau cu un anumit gest deplasat? Cu totii facem greseli, dar o partida de sex fierbinte este unul dintre cele mai nepotrivite momente pentru acestea.

Se spune ca barbatii sunt usor de multumit. E adevarat doar daca ii privim prin comparatie cu femeile. Sa exciti un barbat si sa-l duci pe culmile orgasmului pare fi mult mai usor decat in cazul unei femei. E adevarat, fiecare barbat are preferintele lui personale, lucruri care il excita si altele care ii ucid libidoul, la fel ca si femeile. Dar daca ar fi sa generalizam, cred ca vei avea o viata sexuala mult mai satisfacatoare daca vei evita urmatoarele sapte greseli in pat. Crede-ma, niciunui barbat nu-i plac, desi multe femei se fac vinovate de ele.

Fiecare femeie este diferita, mai ales cand vine vorba de ceea ce are nevoie pentru a atinge orgasmul. Chiar daca barbatul este un amant cu experienta, nu va sti de la inceput ce trebuie sa faca pentru ca tu sa atingi orgasmul. Asta daca nu cumva ii spui. Comunicarea in dormitor este esentiala, mai ales cand vine vorba de propria ta placere.

Daca nu esti pregatita sa ii desenezi o harta si nici cu vorbele nu te descurci prea bine, incearca macar sa iti folosesti respiratia si gemetele ca un ghid. Acestea ar trebui sa ii dea indicii despre ceea ce iti place si ce iti trebuie.

Daca esti suficient de deschisa pentru a vorbi cu el, tine cont ca majortatea barbatilor au egouri fragile, asa ca nu-l face sa creada ca a facut ceva gresit. Pur si simplu explica-i ce si cum sa faca mai bine, conform ele.ro.