Ce să mănânci pentru a avea artere sănătoase. Aşa combaţi circulaţia periferică deficitară

O mare parte dintre cele mai periculoase afecțiuni sunt cauzate de o circulație periferică deficitară.

Accidentul vascular cerebral de cele mai multe ori nu prezintă simptome, atacuri de cord și boli vasculare periferice. Însă din păcate bolile cardiace afecteaza tot mai mulți ani de la an la an, iar în SUA reprezintă una dintre principalele cauze de deces. Ateroscleroza poate afecta mai multe artere simultan, de cele mai multe ori neprovocând nici un fel de simptom.



Durerile de cap severe și repetate însoțite de probleme respiratorii sau legate de vorbire, pierderea echilibrului sau a coordonării mișcărilor sunt de cele mai multe ori simptome ale afectării arterelor carotide, afecțiune cunoscută și sub denumirea de boală arterială carotidă.



În timp ce durerile puternice resimțite la nivelul pieptului, senzația de strângere la nivelul maxilarului, a brațelor și chiar a spatelui anunță înfundarea arterelor coronare, aspect ce îngreunează aprovizionare cu sânge a inimii.



Una dintre principalele probleme ale bolilor renale cronice o reprezintă înfundarea arterelor renale, adesea caracterizându-se prin probleme de concentrare, umflarea extremităților, lipsa apetitului și oboseala accentuată.



Acumularea de placă arterială presupune îngustarea arterelor ce transportă sângele mai ales la nivelul membrelor. Boala arterială periferică poate fi semnalată în momentul în care ai de parcurs o distanță mare pe jos și apare durerea la nivelul extremităților.



Cauza înfundării arterelor



Procesul prin intermediul căruia circulația sangvină este obstrucționată prin îngustarea arterelor poartă denumirea de ateroscleroză. În această situație, pe pereții arterelor apar depunde de material gras sau de colesterol, iar aportul de sânge către toate țesuturile este cu mult îngreunat. În felul acesta apar probleme cardiovasculare care în unele cazuri pot fi fatale.

Semințele de in deblochează arterele



Deoarece sunt extrem de bogate în fibre, semințele de in ajută pe lângă menținerea unui sistem digestiv corespunzător și la care ajută la deblocarea arterelor. Au un conținut ridicat de Omega-3 esențial pentru a ameliorara inflamația, cât și pentru a trata hipertensiunea.



Lămâia este de asemenea un ajutor minunat pentru menținerea arterelor sănătoase, în special pentru aportul benefic de vitamina C care contribuie la menținerea elasticității vaselor sangvine. În același timp, consumul periodic de lămâie ajută și la reducerea inflamațiilor în organism, cât și la prevenirea oxidării la nivel celular.



