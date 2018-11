Ce sa mananci la micul dejun ca sa scapi de KILOGRAMELE in plus!

Micul dejun este, fara doar si poate, cea mai importanta masa a zilei, asa ca daca vrei sa slabesti este musai sa nu sari peste aceasta masa a zilei, intrucat reduce senzatia de foame si te ajuta sa nu cedezi tentatiei in timpul zilei.

Asadar, conform nutritionistilor, ca sa reusesti sa pierzi kilogramele in plus este musai sa iei micul dejun, din care nu trebuie sa lipseasca alimentele bogate in fibre si proteine, scrie Lyla.ro

Spre exemplu, ca sa pierzi kilogramele care iti dau batai de cap prepara-ti o reteta delicioasa. Amesteca doua linguri de fulgi de ovaz cu 300 ml de kefir, cateva prune uscate, o lingurita de seminte de in macinate si o lingurita de cacao.

Ca sa te bucuri de efectele benefice, pregateste aceasta reteta cu o noapte inainte.

Toarna 100 ml de apa clocotita peste prune, dupa acopera-le pentru 5-10 minute si mai apoi asteapta sa se raceasca.

Pune fulgii de ovaz, semintele de in si cacaua intr-un vas incapator, dupa care adauga iaurtul amestecand ingredientele foarte bine. Taie prunele si pune-le in bol. Lasa preparatul la frigider si consuma-l dimineata, timp de 30 de zile. Vei constata ca incet, dar sigur, kilogramele in plus vor disparea ca prin minune.

Evident, nu uita sa bei cel putin doi litri de apa in timpul zilei si fa miscare cel putin 30 de minute pe zi.