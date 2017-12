FOTO EXPLICATIE: Ce să mănânci 5 zile după masa de Crăciun ca să nu te îngraşi

Masa de Craciun abunda in calorii. Pana una alta, nu in fiecare zi a anului mananci si sarmale, si carnati, si friptura la aceeasi masa. Un aport caloric ridicat intr-un timp atat de scurt poate creste numarul de kilograme indicat de cantar, daca nu-ti iei masuri de precautia. Asta nu inseamna ca trebuie sa te abtii de la toate bunatatile de pe masa de Craciun.

Strategia pe care ar trebui sa o urmezi pentru a nu te ingrasa de sarbatori porneste de la moderatie. Nu este nevoie sa mananci cinci sarmale, doua fripturi si trei linguri de salata de boeuf la o singura masa. Iti poti pune in farfurie doar doua sarmale, o singura bucata mai mica de friptura si sa completezi fiecare fel cu legume din belsug. Asigura-te ca la mesele festive intotdeauna ai legume, salate – vegetale, in mare parte – in farfurie.



Daca respecti acest sfat, riscul de a te ingrasa scade semnificativ. Dar si zilele de dupa Craciun conteaza enorma pentru mentinerea greutatii corporale. Pentru a nu te ingrasa, trebuie sa fii atent la alimentatie, mai mult, sa alegi anumite alimente care pot compensa aportul caloric masiv de la masa de Craciun.



