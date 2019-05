Ce s-ar întâmpla în cazul unei epidemii care ar aduce omenirea aproape de-o apocalipsă

Dacă ești adeptul filmelor SF cu siguranță te-ai suprins gândindu-te la ce s-ar întâmpla dacă astfel de scenarii ar deveni realitate. Dar te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla cu omenirea în cazul în care ar avea loc o apocalipsă zombie? Bineînțeles, o să spui că nu ar fi posibil, pentru că monștrii zombie nu există. Însă, ai putea măcar să-ți imaginezi.

Iată ce cred experții în istoria timpurie a oamenilor de la Live Science că ar fi nevoie pentru a construi o civilizație sustenabilă dacă ar veni o apocalipsă zombie.

Mai mulți oameni, mai multe șanse de supraviețuire a speciei umane

Dacă o apocalipsă zombie ar apărea din senin și ar măcelări Pământul, atunci refacerea civilazației cu oamenii rămași ar fi destul de dificilă. De aceea, ideal ar fi ca în acest caz, întregul scenariu să pornească de la un grup format din cel puțin 20 de persoane.

„Un asemenea grup are șanse mai mari de supraviețuire din prisma rației bărbați-femei și a relației dintre ei. Concret, sunt șanse mai mici ca oamenii din grup să fie înrudiți unii cu ceilalți. În cazul unui grup mai mic, cel mai probabil mai mulți dintre ei ar fi înrudiți, iar asta ridica probleme mari de etică și genetică", a explicat arheologului Terry Hunt, care este director la University of Arizona Honors College.

Cele mai importante resurse: mâncarea și apa

După cum știi, nu putem supraviețui mult timp fără hrană și fără apă. Așadar, supraviețuitorii care au scăpat ca prin urechile acului de apocalipsa zombie, se vor lovi de un alt imediment - vor trebui să învețe cum să producă hrană și cum să facă apa potabilă.

„Există șanse ca un alt grup de supraviețuitori să vină să fure resursele de hrană, iar atunci, oamenii furați trebuie să găsească modalități de a supraviețui și de a trece peste circumstanțele extrem de dificile", subliniază Vance Holliday, arheolog la School of Anthropology and Department of Geosciences at the University of Arizona.

Sursa