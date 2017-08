Ce s-ar întâmpla cu reţeaua de socializare Twitter dacă ar bloca contul lui Donald Trump

Fără președintele american Donald Trump, rețeaua de socializare Twitter ar putea pierde o cincime din valoarea sa de piață, susține James Cakmak, analist la Monness Crespi Hardt & Co., potrivit căruia rețeaua socială ar putea pierde până la două miliarde de dolari din valoarea sa de piață dacă @realDonaldTrump ar înceta să mai posteze mesaje, informează Bloomberg.

Criticii susțin că unele mesaje publicate de către Donald Trump pe Twitter afectează securitatea națională și au cerut rețelei de socializare să îi suspende contul, scrie Agerpres.

"Nu există publicitate gratuită mai bună la nivel global decât președintele SUA", subliniază Cakmak. Potrivit acestuia, blocarea lui Donald Trump nu ar duce la diminuarea numărului de utilizatori zilnici ai rețelei, dar ar afecta valoarea intangibilă a Twitter și ar duce la o situație în urma căreia investitorii ar renunța la acțiunile companiei de teamă că sunt supraevaluate.

Deși Twitter nu a dezvăluit numărul total de utilizatori, Cakmak estimează că Twitter are aproximativ 125 de milioane de utilizatori zilnici, cu aproape 30% mai puțin decât rivalul Snap Inc. La rândul său, Donald Trump are 36 de milioane de fani (followers) și a postat peste 35.000 de mesaje de la deschiderea contului său pe rețeaua de socializare Twitter, în 2009.