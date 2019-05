Ce s-a găsit în telefonul lui Răzvan Ciobanu, la două saptămâni de la moartea lui

Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paste, in urma unui grav accident.

Pe fondul vitezei excesive, celebrul creator de moda a pierdut controlul autoturismului in care se afla, a parasit carosabilul intr-o curba si s-a izbit in mai multi copaci.



Acum, la doua saptamani de la moartea lui Razvan Ciobanu, apar noi detalii despre ultimele zile din viata creatorului de moda.







Se pare ca Razvan Ciobanu avea probleme financiare atat de grave, incat isi amanetase telefonul. In plus, designer-ul inca ducea grija anchetei legata de dosarul cu droguri in care a fost implicat.



In telefonul respectiv s-a gasit un mesaj trimis anterior amanetarii, in care Razvan Ciobanu ii marturisea unui apropiat ca are probe pe acel dispozitiv.



"S-a gasit un mesaj in telefonul lui dat la amanet. Scria ca vrea sa il puna la amanet, dar nu stia ce sa faca pentru ca avea in el probe. El era anchetat in dosarul cu droguri. El nu e un personaj oarecare. Autoritatile au lasat ancheta cu toate pistele posibile ca sa poata sa fie usor de acoperit probele reale. Lumea corupta nu poate exista daca nu are complicitate din partea autoritatilor", a declarat jurnalistul Ion Spanu, citat de kanald.ro.