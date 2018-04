Ce puteri vindecătoare are lumânarea de la Înviere. Care este cel mai potrivit moment să o aprinzi

Lumanare Inviere / Foto: doxologia.ro

In noaptea de Inviere, fiecare tanar sau batran vine la biserica ca sa ia parte la Inviere si sa ia lumina.

Fiecare credincios poarta in mana o lumanare pe care o va aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfantului Altar. Aceasta lumina se va tine aprinsa in tot timpul savarsirii Sfintei Invieri.



Aceasta lumanare este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii si a luminii lui Hristos asupra intunericului pacatului.



Dupa Inviere, fiecare om se intoarce cu lumina, numita in cele mai multe parti lumina Invierii, aprinsa acasa. Dupa ce pasesc peste prag, se inchina, iar apoi sting lumanarea in grinda, afumand-o pe aceasta in semnul crucii. Dupa numarul acestor cruci se socoteste numarul anilor de cand e casa sau cati ani s-a trait in ea.



Lumanarea e pastrata cu cea mai mare sfintenie tot anul pentru a o avea la indemana si a o putea aprinde la intamplari primejdioase, potrivit crestinortodox.ro. In unele zone, cu lumina Invierii se afuma vitele.



In Banat, exista datina sa se foloseasca lumina aceasta si de catre fetele cele mari pentru a fi bine vazute cand se duc la jocuri. Cand rosteste preotul intaia oara cuvintele “Hristos a Inviat!”, fetele batrane care asista la Inviere soptesc: “Eu sa joc inainte, pentru a ma marita.” Tot atunci, vanatorii zic: “Vanat prind”, iar pescarii: “Peste prind”, in credinta populara existand traditia ca, rostind cuvintele, vor avea in decursul anului spor la vanat si la pescuit.