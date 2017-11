Ce provocare îi lansează Băsescu lui Dragnea! Nimic despre prezumția de vinovăție

”În calitate de om politic al opoziţiei, nu am dreptul să las actualului Guvern şansa de a justifica nematerializarea acuzaţiilor false pe care mi le-a adus prin propria-mi imunitate parlamentară.

În calitate de om politic responsabil, nu am dreptul să întreţin suspiciunea electoratului asupra probităţii mele, cu atât mai mult cu cât, adesea, mi-am afirmat nevinovăţia.

În calitate de deputat de Vaslui, trebuie să dovedesc urmaşilor răzeşilor lui Ştefan cel Mare că, în septembrie 1992, au votat un om cinstit.

În calitate de deputat, am obligaţia să contribui la apărarea prestigiului instituţiei supreme a democraţiei autohtone, Parlamentul României.

În calitate de părinte, am obligaţia să asigur copiilor mei dreptul de a fi, în continuare, mândri de tatăl lor.

În calitate de marinar al flotei maritime române, am obligaţia să demonstrez echipajelor de la bordul navelor petroliere ale ţării, alături de care adesea am înfruntat natura, că am rămas acelaşi comandant aspru, dar drept, care a ştiut şi ştie ce este demnitatea şi onoarea.

Din aceste motive, dar şi pentru a proba că niciodată nu am făcut din imunitatea parlamentară o pavăză pentru ilegalităţi, cu deplină încredere în justiţie, dar şi în corectitudinea actelor mele din timpul guvernării, astăzi, 9 aprilie 1996, demisionez din Parlamentul României.

Vă mulţumesc”, scrie Traian Băsescu.