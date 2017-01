Ce probleme de sănătate ai, în funcţie de zodie. Punctele vulnerabile

Esti mereu pe fuga. La birou, acasa si in weekend. Asta inseamna ca principalele probleme ale zodiilor sunt durerile musculare si stresul.

Berbec – dureri de cap



Caposi nu numai la figurat, Berbecii tind sa se planga mereu de dureri de cap, sinuzite, infectii ale maselelor, febra, raceli de toate felurile, probleme ale pielii si luarea in greutate odata cu inaintarea in varsta. Asadar, esti sensibila zodiacului.



Pentru ca te afli sub tutela unui semn de foc, alimentatia ta trebuie sa contina fructe si legume de culoare rosie, bogate in licopen – au un efect foarte bun impotriva tuturor tipurilor de cancer.



Taur – gat sensibil



Puternicul Taur nu e lipsit de puncte vulnerabile. Orice inflamatie sau infectie poate deveni o povara, asa ca fereste-te mereu de curentii vatamatori si de aerul conditionat. Moda promoveaza esarfele, deci poarta-le ca accesorii principale, la orice tinuta.



Zilnic impune-ti sa mananci alimente bogate in vitamina C si, de ce nu, sa te energizezi dimineata cu o sesiune de jogging in parc.



Gemeni – surmenare



Tot din cauza surmenarii, poti avea probleme cu traheea sau cu plamanii. Fa zilnic gimnastica, 15 minute, in fata geamului deschis.



Rac – indigestie



Sistemul tau digestiv nu merge ca pe roate. Esti des balonata, suferi de indigestii si de probleme intestinale. Sau te supara vreo gastrita. Si din cauza naturii tale sensibile, toate aceste probleme usor rezolvabile vor deveni “armasari”.



Incepe prin a-ti echilibra dieta. Renunta la cafea, condimente si grasimi si umple-ti frigiderul cu varza si broccoli. N-ar fi rau nici sa te urci pe bicicleta si sa pedalezi cate o jumatate de ora pe zi.



Leu – inima sensibila



Dependenta de mancare iti cam da de furca. Esti o gurmanda. Adori sa iei masa si sa combini alimentele. Asa ca nu trebuie sa te mire cand iei usor in greutate. Iar reactia organismului va fi una normala: risti de cele mai multe ori sa ai probleme cu inima.



Consulta un nutritionist si un cardiolog. Si nu doar atat. Zodiei tale ii mai sunt asociate probleme ale splinei si dureri de spate. Invata sa mananci sanatos. Si ceva mai putin…



Fecioara – probleme cu respiratia



Zodia ta iti guverneaza sistemul respirator si in special sinusurile. De aceea, este nevoie sa iti constientizezi respiratia, sa inspiri si sa expiri cat mai adanc. Risti sa te constipi destul de des.



Echilibeaza-ti alimentatia incluzand zilnic in meniu cate o portie de fibre. Ele regleaza tranzitul intestinal si incetinesc asmiliarea lipidelor si a glucidelor in organism. Incearca sa-ti impunatatesti starea de spirit razand mai des.



