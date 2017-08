Ministrul Justiţiei a explicat ce prevede procedura de extrădare, în cazul lui Puiu Popoviciu

După ce omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost reţinut luni la Londra, acesta ar urma să fie adus în România, urmând să fie extrădat. Predarea afaceristului va simplifică procedura de extrădare a declarat pentru Realitatea TV, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

"Faptul că Puiu Popoviciu s-a predat Poliţiei londoneze simplifică procedura de aducere în ţară. Noi nu ştim ce gânduri are acesta, dacă vrea să fie predat. Noi nu ştim cu ce scop s-a predat acesta, s-a predat pentru a fi sub portecţia poliţiei londoneze sau s-a predat cu scopul, deschiderea, de a fi adus în ţară. Şi le luăm pe rând, pentru că pot fi două proceduri diferite. Dacă s-a predat pentru a fi adus în ţară, reprezentanţii Interpol şi ai Poliţiei Române se vor deplasa la Londra şi îl vor aduce în ţară, şi va intra sub puterea mandatului de arestare. Dacă s-a predat pentru a fi sub protecţia Poliţiei din Londra, să nu uităm că Marea Britanie este încă membru UE, că funcţionează după legea 302, iar autorităţile londoneze vor judeca cererea trimisă de autorităţile române", a spus Tudorel Toader, pentru Realitatea Tv.

Reamintim că omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost reţinut luni de către London Motropolitan Police, informează IGPR. Schimbul de date şi informaţii a avut loc prin CCPI - Biroul SIRENE.

Potrivit sursei citate, în prezent se derulează procedura legală în astfel de situaţii. Poliţia Română a informat Curtea de Apel Bucureşti şi Ministerul Justiţiei, instituţii abilitate să se ocupe de extrădarea celui în cauză. Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost dat în urmărire internaţională după ce Curtea de Apel Bucureşti a emis, la cererea Poliţiei, un mandat european de arestare pe numele acestuia, existând date că a părăsit teritoriul României la începutul lunii iunie.