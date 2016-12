Ce poţi trata cu venin de albine. Nici nu îți imaginezi ce efect are asupra organismului!

Ştiai că veninul de albine poate deveni arma ta împotriva unor boli grave, greu de învins? Află mai multe în cele ce urmează.

Veninul de albine este o substanţă organică foarte complexă. În aparenţă, este un lichid clar şi apos, dar pe lângă apă (88%) conţine glucoză, fructoză, proteine toxice, lipide, săruri minerale şi acizi organici. Medicina modernă a pus la punct metode diferite de folosire a veninului de albine: de la injectarea lui, după ce a fost purificat, până la aplicarea lui sub formă de unguente. Iată şi câteva dintre afecţiunile tratate cu succes de acest leac!

Reumatismul

Cu ajutorul veninului sunt stopate multe din neplăcerile cauzate de artrită, sciatică, spondiloză. Administrarea se face strict sub control medical prin injecţii sau prin unguente. Odată cu veninul sunt eliberate în organism aproape 18 substanţe active printre care se numără şi melitina, un antiinflamator de 100 de ori mai puternic decât hidrocortizonul. Faţă de alte medicamente de sinteză, el stimulează organismul să producă singur cortizolul, un hormon cu efect antireumatic.

Migrenele

Durerile de cap, dar şi afecţiunile neurologice precum nevralgiile şi nevritele pot fi tratate cu ajutorul veninului de albine. Durerile trec ca prin minune în urma unui tratament pe baza acestui medicament natural, iar explicaţia constă tot în efectul lui antiinflamator. La baza acţiunii sale stă adolapinul, care se comportă ca un analgezic.

Arterita şi hipertensiunea

Iată încă două dintre bolile cardiovasculare pe care le poate ţine sub control veninul de albine. Pentru că are efect anticoagulant, hipotensiv şi dilatator al vaselor de sânge, poate trata varicele şi tromboza, ameliorând circulaţia periferică. În plus, veninul de albine este şi un bun stimulator cardiac şi apără inima împotriva aritmiilor.

Afecţiunile dermatologice

Rănile care se vindecă mai greu, eczemele, micozele, negii, dermatita seboreică, psoriazisul, toate sunt boli pentru care veninul de albine face minuni. În ceea ce priveşte rănile, veninul le închide rapid şi fără să lase urme. De altfel, leacul albinelor are şi efect de întinerire a pielii pentru că îmbunătăţeşte circulaţia sângelui de la nivelul dermului.

Atenţie!

Veninul de albine e contraindicat celor care au:

- hipersensibilitate alergică

- diabet

- nefrită

- tuberculoză

- hepatită

Sursa: clicksantate.ro