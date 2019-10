Ce pot obține pe lângă job candidații prezenți la Angajatori de TOP București

Cel mai mare târg de carieră din București revine la Sala Palatului pe 25-26 octombrie. Ediția din această toamnă Angajatori de TOP se bazează pe diversitate și reunește 130 de companii care sunt pregătite să ofere peste 6.000 de joburi în București în domenii precum: Contabilitate-Finanțe, Customer-Suport, IT&C, Inginerie, Achiziții-Logistică, Vânzări, Resurse Umane, Marketing&PR etc.

Orașul Joburilor își deschide porțile și toamna aceasta, așadar candidații sunt invitați să devină turiști în weekend-ul 25-26 octombrie în locația de neratat pentru toate persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Indiferent de profilul pe care îl au: profesioniști, middle-level, începători sau studenți, aceștia pot explora standurile companiilor de top prezente și pot aplica la oportunitățile de carieră pe care le oferă: joburi part-time, full-time, programe de internship sau management trainee.

Candidații vor avea oportunitatea să participe la peste 25 de workshopuri de dezvoltare profesională și personală susținute de unele dintre cele mai mari companii din România cu tematici interesante, fiind un cadru propice pentru a învăța lucruri noi. Pasionații de IT sunt așteptați la cea de-a 11-a ediție TechTalks București, pentru a descoperi ultimele noutăți în materie de tehnologie. Ediția din această toamnă cuprinde patru conferințe: Machine Learning and AI, Smart Everything, Emerging Tech, Robotic Process Automation, dar și workshopuri IT ce acoperă arii precum: Java, Q&A Testing, DevOps, Telecommunications, Big Data, Software Development. Sesiunile vor fi susținute de peste 15 speakeri internaționali de renume și spekeri locali care susțin comunitatea IT&C.

Ce beneficii oferă Angajatorii de TOP din București candidaților din această toamnă?

Tinerii din generațiile Y și Z țin cont de anumite aspecte atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă, precum echilibrul dintre job și viața personală obținut prin flexibilitatea programului alături de un pachet motivant de beneficii extrasalariale.

Conform studiului realizat de organizatori, 25% dintre companiile participante la acesta oferă un program flexibil, iar 16% le oferă angajaților posibilitatea de a lucra de acasă.

Performanța de care dau dovadă candidații la locul de muncă este răsplătită de angajatori. Peste 77% dintre companii oferă creșteri salariale dupa 1 an de la angajare, iar 22% acordă majorări dupa 6 luni. Beneficiile extrasalariale sunt bifate de angajatorii prezenți la târgul de carieră, așadar 61% dintre aceștia oferă beneficii între 100-200 euro, 23% pun la dispoziție angajaților beneficii cuprinse între 200-300 euro, iar 15% dintre companii susțin că valoarea beneficiilor poate ajunge la 400 euro.

“Suntem entuziasmați să observăm o deschidere din ce în ce mai mare a companiilor privind nevoile tinerilor candidați și inițiativele acetora de a forma o comunitate solidă de angajați care să primescă ceea ce își dorește pentru a lucra într-un mediu plăcut și motivant. Tinerii care sunt în căutarea unui job sunt așteptați la Angajatori de TOP pentru a-și însuși informațiile necesare direct de la reprezentații companiilor de top pentru care ar vrea să lucreze.” Ionuț Vasile, Project Manager – Angajatori de TOP București







Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) – cum contribuie companiile din București la îmbunătățirea societății



Deși conceptul de responsabilitate socială corporatistă este relativ nou pe piața muncii din România, tot mai multe companii din capitală prezintă un interes crescut în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor CSR. Aceste initiative contribuie la îmbunătățirea comunității și în același timp prezintă un aport important din partea angajaților pentru o implicare mai mare în cadrul companiei.

Companiile participante la târgul de carieră Angajatori de TOP din București se implică activ în proiecte precum: licitații caritabile, strangeri de fonduri pentru fundații, donații pentru copii defavorizați sau reciclare.

“În acest moment, avem în derulare proiecte în vederea ajutorării persoanelor care vor să se reintegreze pe piața muncii și sunt în căutarea unui job, iar în acest scop am dezvoltat un parteneriat de lungă durată cu AJOFM. De asemenea, un alt parteneriat la fel de important este cel stabilit împreună cu ARCA (Forumulul Român pentru Refugiați și Emigranți) în vederea încurajării persoanelor din România cu acest statut de a păși pe piața muncii și oferindu-le șansa de a se alătura echipei CGS. Un alt proiect a avut loc în lunile februarie și mai ale acestui an, când peste 70 dintre colegii noștri din Brașov și București, au donat sânge chiar la sediile noastre prin intermediul unei echipe mobile de colectare sânge a Spitalului Militar din București, care s-a deplasat în cadrul sediilor CGS.” – Florina Stoica, Manager Recrutare – CGS România

O parte din companiile care vor fi prezente pe 25 și 26 octombrie la Sala Palatului sunt: Accenture, Allianz Services, ALTEN Delivery Center Bucharest, APT Work Service, Arctic, Automatic Data Processing (ADP) România, BA Glass, BCR, Bertrandt, Best Value, Biofarm, BNP Paribas Personal Finance, BTL România Aparatură Medicală, British American Tobacco, Cegedim, Clinicile Dentare Dr. Leahu, Computer Generated Solutions România, Da Vinci Engineering, DB Schenker GBS Bucharest, Dek-Co (Paydek), Dell Technology, Deloitte, DM- Drogerie Markt, Doka, DRiV, Enel, Euler Hermes România, FARMEXIM SA., Finastra, First Bank, Friesland Campina, G2-travel, Garrett, Genpact, GOODYEAR, GoPro, Groupe Renault România, Harman, Hays, Hervis Sports, Hewlett Packard Enterprise(HPE), HP Inc, InCrys, Kambi, Kaufland România, Leroy Merlin, MANTU, Medicover, ModuleWorks, Mood Media, Nobel, OC Prod, ON Semiconductor, P&G, Peek & Cloppenburg, Penny Market, Philip Morris, ProCredit, Provident, PTC, Raiffeisen Bank, Romfracht, Siemens Industry Software, Societe Generale European Business Services(SG EBS), Stefanini, Teleperformance, TELUS International Europe, UniCredit Bank, Valoris, Veeam Software, Wipro Technologies etc.



Mai multe detalii despre târgul de joburi Angajatori de TOP pot fi accesate pe site-ul de carieră www.hipo.ro, la secțiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti





