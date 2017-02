Ce poți învăța de la spiritele celor plecați dintre noi

Curiozităţi despre moarte: când începem să simţim sfârşitul şi ce se întâmplă pe drumul spre lumină

Emily Stroia este medium profesionist, coach și scriitor. Ea asigură legătură între cei plecați în lumea de dincolo și persoanele dragi și îi încurajează pe aceștia din urmă să privească moartea într-o lumină pozitivă.

Iată ce poți învață de la spiritele celor plecați dintre noi, potrivit lui Emily Stroia.

Când cineva drag nouă moare, simțim că și o parte din noi a plecat odată cu el. Te poți simți un alt om sau o persoană incompletă, iar șocul pierderii poate fi copleșitor. Te vei întreba dacă vei suferi toată viața, dacă durerea va dispărea vreodată. Te vei întreba ce se întâmplă cu sufletele celor trecuți dincolo, dacă suferă și ei. Te întrebi dacă spiritul celui care a murit va mai fi lângă ține.

Toate acestea sunt preocupări și emoții normale.

Din experiența mea pot extrage câteva mesaje universale pe care le-am observat la spiritele celor decedați. Ei vor să comunice cel mai des “Sunt mândru de tine” sau “Te iubesc”. Alții cer iertare și își regretă acțiunile și comportamentul.



Am avut un caz în care spiritul unui bărbat decedat a vrut să-și ceară iertare față de iubita lui, rămasă în viață, pentru modul abuziv în care a tratat-o. Înainte să ne întâlnim, femeia a avut probleme cu somnul și coșmaruri din cauza relației pe care o avusese cu bărbatul. După întâlnire, femeia mi-a spus că visele urâte s-au oprit brusc și că apoi a întâlnit un bărbat care o iubește și o tratează cu un respect deosebit. Am fost foarte bucuroasă că am putut să întru în legătură cu fostul iubit și să o fac să își vadă de viață.



Iată și alte mesaje pe care spiritele celor decedați au ținut să le transmită celor dragi, rămăși pe pământ.



1. Pot auzi ce spui și ce gândești despre ei și vor încerca să răspundă întrebărilor într-o manieră pe care să o poți recunoaște.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.