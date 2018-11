Ce planuri are indianul Gupta cu fabrica Sidex Galați

Nimic nu este clar în trecutul de afaceri al familiei Gupta cu diversele autorități și fi rme private din România.

Peste 15.000 de români sunt prinși la mijloc într-o combinație cu care nu ar trebui să aibă nicio legătură. Ei și familiie lor, în total, probabil, peste 50.000 de oameni, sunt parte dintr-o afacere impusă de birocrația de la Bruxelles și parafată în lumea financiară cețoasă din Londra și Mumbai, India, scrie Evz.ro

Combinatul Sidex, din Galați, ultimul combinat siderurgic de la granița NATO, cu peste 15.000 de angajați, trebuie vândut pentru că proprietarul lui, compania Arcelor Mittal, a devenit prea mare, după gusturile birocraților europeni.

Mittal, unul dintre cei mai bogați oameni din India, trebuie să vândă Galațiul pentru că vrea să cumpere un combinat în Italia, iar organismele europene spun că, dacă le-ar păstra pe ambele, ar deveni suficient de mare încât să amenințe concurența pe piața de profil.

Și a găsit și cumpărător. O altă mare familie din India, familia Gupta. De meserie comercianți de orice, ei s-au remarcat, în ultimii ani, prin achiziții spectaculoase în domeniul metalurgiei, finanțate cu împrumuturi imense, unele dintre ele puse deja sub semnul întrebării.

Capital și Evenimentul Zilei au început deja o serie de investigații asupra afacerilor familiei Gupta, care „survolează” România de aproape 20 de ani, fără să fi lăsat ceva remarcabil în urmă, cu excepția unor promisiuni pe măsura reputației de comerciant abil a lui Sanjeev Gupta, omul de bază din compania Liberty House, care ar urma să ia și combinatul din Galați.

Am arătat cum au creat mari probleme unui reputat fond de investiții elvețian, ai cărui bani i-au folosit pentru afaceri cel puțin îndrăznețe. Am arătat cum pierd din credibilitate inclusiv în India, țara lor de baștină și, mai important decât toate, am arătat cum au promis investiții de 200 de milioane de euro, în siderurgie și transport naval, la Oltenița, și au sfârșit prin a administra 28 de hectare de pământ cumpărat nu se știe clar cum, un siloz și două plantații de lavandă și goji.

Acum, a venit timpul să vă prezentăm răspunsurile autorităților în ceea ce privește istoria și intențiile familiei Gupta, dar și un nou episod din ceea ce a devenit deja un trend în presa financiară internațională: telenovela „până unde-o duce Gupta”.

Comisia Europeană se implică, dar nu se bagă

Așa cum spuneam și la începutul materialului, sursa tranzacției dintre familia Mittal (Arcelor Mittal) și familia Gupta (Liberty House) pentru combinatul siderugic Galați este birocația de la Bruxelles. Mai precis, Comisia Europeană și autoritatea sa de concurență, care a decis că Arcelor Mittal nu poate să cumpere combinatul italian Ilva (pe care și-l dorește), fără să scape de o parte din celelalte active pe care le deține în Europa. Aceasta pentru că, au considerat cei de la Comisia Europeană, ar fi devenit suficient de mare încât să amenințe concurența de la nivelul pieței de profil din Europa.